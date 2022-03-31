الخميس 31 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بينهم 3 أشقاء.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل ببنى سويف

اسعاف
اسعاف

أصيب 6 أشخاص، بينهم 3 أشقاء فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينه بطريق “الزعفرانة - بنى سويف” بالطريق الصحراوي الشرقي وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع انقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينه بطريق الزعفرانة- بنى سويف بالطريق الصحراوي الشرقي ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتين لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم خالد راشد الفيومي 32 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع، وخالد عبدالعزيز عبد العاطي 22 سنة مصاباً باشتباه كسر بالضلوع، ورمضان سلام محمود 40 سنة،  مصاباً بجروح وكدمات، وأشقائه "أحمد" 21 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، و"حنفى" 33 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وصيام رمضان سلام 18 سنة، مصاباً بجروح وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة بني سويف حوادث الطريق الصحراوي طريق الزعفرانة مستشفى بني سويف

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