الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كاتبة تونسية: التونسيون دعّموا حل البرلمان ولن ينساقوا وراء أكاذيب الإخوان

البرلمان التونسي
البرلمان التونسي

قالت الكاتبة التونسية سعاد محمد إن الشعب التونسي ينتظر قرار حل البرلمان رسميًا منذ 8 أشهر منذ أصدر الرئيس قيس سعيد قرار توقف أعماله، مشيرة إلى أن التوانسة يرون أن القرار تأخر كثيرًا لكنه جيد.

وأضافت سعاد، لـ"الدستور"، أن إجراء الانتخابات وتحديد موعدها بعد 3 أشهر فهذا أمر جيد، مشيرة إلى أن الوقت كاف لإجراء الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين.

وتوقعت الصحفية التونسية عدم حصول حركة النهضة على الأغلبية في هذه الانتخابات لما فعلوه في المرات السابقة، لأن الشعب التونسي تعلم الدرس ولن ينساق وراء أكاذيب الإخوان مرة أخرى، لأن سماتهم الكذب والخيانة وإطلاق الوعود الكاذبة للحصول على مصلحتهم ولا يهمهم المواطن البسيط، والدليل على ذلك أن القرار لقى قبولاً من المواطنين وحين دعا حزب النهضة لوقفات احتجاجية لم ينزل الشعب لتظاهر لأنهم تعلموا من الماضي.

حول وضع دستور جديد أوضحت سعاد محمد، أنه من الممكن أن يتم تعديل الدستور وليس وضع دستور جديد، ومن المتوقع أن تكون هذه التعديلات في النظام السياسي في تونس، ولا يمكن أن نتوقع بشكل واضح التكهن بالتفاصيل الدقيقة حول التعديلات الدستوري المتوقع حدوثها لرسم خارطة طريق المستقبل في البلاد، وسيكون أي تعديلات على الدستور عبر استفتاء شعبي وليس قرار فردي.

وأشارت الكاتبة التونسية إلى أن عقد اجتماعات لنواب البرلمان المجمد "شئ مضحك" لأن هؤلاء الشّرذمة ليس لهم شرعية وأصبحوا مواطنين عاديين بدون حصانة ولا تشريعيات وما فعلوه هراء ويريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة بين المواطنين فقط ويعد ما يقومون تآمر على أمن ووحدة الدولة، ويجب محاسبتهم ووقف عدوانيتهم على مؤسسات ومقدرات الشعب.

وتوقعت سعاد محمد أن يكون المشهد السياسي التونسي الفترة المقبلة في أفضل حالته الفترة المقبلة، خاصة مع وجود انتخابات برلمانية ويكون الاختيار بيد الشعب لكن هذا يتطلب تضافر جهود المواطنين والحكومة لإنقاذ البلاد من الإخوان وسمومها المنتشرة في كل مكان والتي تعمل على إسقاط الدولة.

الشعب التونسي قيس سعيد التونسيين حركة النهضة الدستور تونس حل برلمان تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

«بشائر الشهر الكريم».. صلاة الجمعة الأولى من رمضان فى مسجد الحسين

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

«لي مع الله أسرار».. عبد الحليم حافظ وتفاصيل «العُمرة» الأخيرة واعتزال الصوم وكتابة القرآن على الهواء

الرئيس التونسى قيس سعيد يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان

«ارتفاع الحرارة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مقتل 4 إسرائيليين فى حادث طعن بـ«غوش عتصيون»

«الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل تتعمد التصعيد لخدمة مشاريعها الاستعمارية