مباحثات مغربيةـ إسبانية حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

ذكر بيان للديوان الملكي المغربي، الخميس، أن الملك محمد السادس أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

خلال هذه المحادثات، جدد الملك التعبير عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة التي وجهها إليه رئيس الحكومة الإسبانية، في 14 مارس الجاري.

أورد البيان أن “هذه الرسالة تنسجم وروح خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 20 أغسطس 2021، وتستجيب لنداء جلالته بتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين”.

كما أضاف المصدر نفسه أن “الشراكة بين البلدين أضحت تندرج في إطار مرحلة جديدة، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق”.

في السياق، فإن “مختلف الوزراء والمسئولين في البلدين مدعوون إلى تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق طموحة، تغطي جميع قطاعات الشراكة، وتشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ووجه الملك محمد السادس، بهذه المناسبة، دعوة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، للقيام بزيارة للمغرب في الأيام القليلة القادمة.

وفي وقت سابق، تحدثت صحف إسبانية عن اتفاق مدريد والرباط حول إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي في الاتجاه المعاكس؛ ما سيسمح بتشغيل محطتيْ توليد الكهرباء بشمال البلاد المتوقفتين عن العمل منذ تعليق عمليات تسليم الغاز عبر خط الأنابيب القادم من الجزائر باتجاه إسبانيا.

وفقًا لمصادر صحيفة “لاراثون” الإيبيرية، وافقت إسبانيا على طلب المغرب بخصوص استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المتوقف عن العمل، على الرغم من المعارضة التي أبداها “قصر المرادية” بخصوص هذه الخطوة في وقت سابق.

وأشار المصدر الإعلامي إلى “تجاوب مدريد مع طلب الرباط في ظل العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين رغم الأزمة”، مؤكدًا أن “المغرب سيكون قادرًا على الاستحواذ على الغاز المسال من الأسواق الدولية، وتفريغه بمصنع إعادة تحويل الغاز بشبه الجزيرة، واستخدام خط الأنابيب لإيصاله إلى محطتي الكهرباء”.