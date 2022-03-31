الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تجسدها إسعاد يونس.. «الاختيار 3» يرصد دور إيناس عبدالدايم فى محاربة الإخوان

الاختيار 3
الاختيار 3

جاءت ثورة 30 يونيو لانتشال مصر من ضياع محقق بها، وكان هدفها الرئيسي حماية مقدرات الشعب من أى عدو لكن هذه المرة ليس أجنبيًا، ولكنه من ذات النسيج، يتحدث نفس اللغة ويأكل ويشرب من نفس الخيرات لكنه يضمر الشر لأبناء وطنه، وهم جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت أشبه بخلايا سرطانية تأكل في جسد الأمة، وأول ما كانت تود مهاجمته هو الثقافة المصرية، كونها القوى الناعمة المؤثرة في تحريك الشعب.

وفي الجزء الثالث من ملحمة "الاختيار"، يتناول العمل الدرامي ما تخوضه مصر في السنوات القليلة الأخيرة، حيث يتحدث عن بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، ويتابع الأحداث من ثورة 30 يونيو وما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري، ومجابهة العناصر الإرهابية وملاحقة المخربين، وحماية العقول من المختطفين.

ولعبت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم دورًا محوريًا، لا يقل عن الضباط والجنود، حيث كانت معركتها معركة ثقافة ووعي وتراث، وهي ثروة مصر الحقيقية بين الأمم، وتروي عن الفترة التي سبقت 30 يونيو عام 2013 وما تلاها.

وحينها كانت رئيسة دار الأوبرا وتحركت بسرعة وغيرت برامجها لجذب المواطن المصري، وتم التركيز على الحس الوطني، مشيرة إلى أنها صمدت حتى يوم إقالتها من الأوبرا، ورفضتها لأنها استهدفت كيان وثقافة مصر.

وتضامن معها جميع الفنانين رافضين استكمال أى نشاط في 2013، لافتة إلى أنه لمدة 55 يومًا تم نقل الفعاليات إلى الشارع، وأنها أعظم تجربة عاشتها، وكان جمهورهم في هذا الوقت من الجمهور العادي، سواء المارة في الشوارع أو القابعون في منازلهم مشاهدين العروض من النوافذ والشرفات.

يشار إلى إقالة إيناس عبدالدايم من منصبها السابق كرئيسة لدار الأوبرا عام 2013؛ ما دفع كثيرا من العاملين والفنانين للتضامن معها والاعتصام في الأوبرا.

من جانبه، رفض الدكتور رضا الوكيل، تقلد رئاسة الأوبرا بعدها، حتى اندلعت ثورة 30 يونيو وعادت إلى منصبها مجددًا.

إسعاد يونس تجسد دور إيناس عبدالدايم

وتقديرًا لما قامت به إيناس عبدالدايم، في تلك الفترة تم تخليد دورها في "الاختيار 3" ليعلم القاصي والداني المعارك التي خاضها الوطنيون لاسترداد الوطن، وجسدت الفنانة إسعاد يونس هذا الدور. 

وسيشارك في ملحمة «الاختيار 3» عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين، من بينهم: "أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم خالد زكى، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

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