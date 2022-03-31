كيف يمكن الاستعداد لشهر رمضان الكريم بميزانية موفرة

تحتاج كل ست بيت إلى وضع ميزانية وخطة لشهر رمضان الكريم حتى لا يسبب لها ذلك أزمة في منتصف الشهر بالإضافة لتحديد عدد أفراد الأسرة ومتوسط المبلغ الذي يمكن صرفه خلال الشهر، ووضع في الاعتبار العديد من الأمور حتى يمر الشهر بسلام دون خلل في الميزانية وأزمة نتيجة لذلك.

وخلال السطور التالية توضح الدكتورة شيماء فوزي المتخصصة في إدارة الأعمال والموارد البشرية، كيف يمكن تحقيق ذلك بنجاح؟.

في البداية توضح الدكتورة شيماء فوزي، أن البداية مع وضع قائمة الاحتياجات والمشتريات، ويتم تحديد المبلغ الذي يتم صرفه خلال الشراء ولا نصطحب كافة الأموال معنا عند النزول حتى لا يتم الصرف دون وعي.

وأضافت المتخصصة في إدارة الأعمال أن من أهم القواعد أيضًا تحديد الضيوف في العزومات استنادًا على الميزانية الخاصة بنا طوال الشهر، كما يجب الحفاظ على الأطعمة المحببة للأسرة والبعد عن الأطعمة غير المحببة للعديد منا، وفيما يخص التخزين لابد أن نشتري المنتجات المناسبة للتخزين وللمساحة الخاصة بنا.

وتابعت: “الشراء خلال العروض أمر يوفر في الميزانية الخاصة بكي للغاية ويساعدك على التوفير وهذا تستطيعين الحصول عليه من متابعة العروض داخل الماركت الكبيرة، ولكن في المقابل لا يتم الانسياق وراء العروض الخارج عن احتياجاتك لعدم إنفاق الكثير من الأموال عقب ذلك”.

وقالت شيماء فوزي إنه لا يجب أن تكون كافة الحلويات على سفرة رمضان مدعومة بالمكسرات فيمكن أن نستعين بالحلويات الباردة كالكراميل، الجلي، وكذلك الكاسترد بالإضافة إلى شراء الطماطم والخضروات والفاكهة من الأسواق العادية ليست المولات، كما أن الزبادي المنزلي والفول لسحور مميز أمر لا غنى عنه في رمضان ويوفر الكثير في الميزانية الخاصة بكي خلال الشهر.

واختتمت: لا يتم المبالغة في الأصناف الخاصة في رمضان بالإفطار، فالمعدة لا تطيق الكثير من الأطعمة والتكدس بل لابد من تحضير الأطعمة على أساس عدد الأفراد الخاصة بالأسرة واحتياجاتهم.