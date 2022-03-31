الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 عاما لأب وابنيه في قتل مزارع بالشرقية

المشدد
المشدد

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة أب وابنيه لاتهامهم بقتل جارهم المزارع بحقله أثر مشادة بينهم تطورت إلى مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة، بالسجن المشدد 15 عاما وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

تعود أحداث القضية رقم 34354 لعام 2020، جنايات مركز فاقوس، لشهر اكتوبر من عام  2020، بتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد مقتل "عبد الرحمن ح ع س"  مزارع إثر تعرضه للضرب بالة حادة على الرأس.

وتبين من التحريات الأولية، قيام "سلامة. م. ع" 23 عاما طالب، وشقيقه "محمود" ووالدهما "محمد ع ع" مقيمين قرية اكياد القبلية دائرة مركز شرطة فاقوس بارتكاب الواقعة، بأن توجهوا إلى الأرض الخاصة  بالمجنى عليه وتعدوا عليه بشوم وماسورة حديدية، وأحدثوا إصابته بالرأس الواردة بتقرير الصفة التشريحية وهي كسور بالجمجمة.

وتبين من التحريات أنه بسبب حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم الثالث بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة توجه  المتهم الثالث إلى مسكنه وأحضر شوم  وماسورة حديدية وبرفقته نجليه، وإحداث اصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين من قبل نيابات شمال الزقازيق، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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