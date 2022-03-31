أوكرانيا: ارتفاع حصيلة القتلى من الأطفال إلى 148 منذ بدء الهجوم الروسي

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الخميس أن القوات الروسية قتلت 148 طفلا في أوكرانيا منذ 24 فبراير عندما بدأت العمليات العسكرية الروسية في البلاد.

وأوضحت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني -عبر موقع تليجرام وفق ما أوردته وكالة “يوكرنفورم” الأوكرانية للأنباء- أنه "اعتبارا من صباح يوم 31 مارس 2022، بلغ العدد المؤكد للأطفال الذين قتلوا نتيجة التدخل الروسي واسع النطاق 148 حالة. وارتفع عدد الأطفال المصابين إلى 232".

وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية إلى أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات المتعلقة بالخسائر، نظرا لصعوبة حسابها بدقة، بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.