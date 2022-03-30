الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعيين 2711 شابًا وطلب مشرفين على انتخابات المنظمات النقابية

محمد سعفان
محمد سعفان

أجرت وزارة القوي العاملة، الأربعاء، عددًا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-

طلب مشرفين على انتخابات المنظمات النقابية العمالية

أعلنت وزارة القوى العاملة حاجتها إلى موظفين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلي العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن الدورة النقابية 2022 / 2026، نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلي للمشاركة.

https://www.dostor.org/4043610

القوى العاملة: تعيين 2711 شابًا منهم 33 «قادرون باختلاف» بالمنوفية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة، بمحافظة المنوفية بتعيين 2711  شاباً، من بينهم 33 من "القادرين باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5921  شابا باحثاً عن العمل.

https://www.dostor.org/4043612
المراغي: مؤتمر عمالي إفريقي قريبًا في القاهرة تحت رعاية السيسي

وأعلن جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، عن أن هناك مشاورات واستعدادات جارية حاليا مع "المنظمة الإفريقية" لعقد مؤتمر إفريقي كبير يحضره المئات من القيادات النقابية والعمالية في القارة السمراء، وشخصيات نقابية عربية ودولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة الجهات المعنية

https://www.dostor.org/4044199

مزهود: تضامن 70 مليون عامل إفريقي مع استراتيجية الكوميسا

أكد أرزقي مزهود، الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، على دور عمال مصر في إفريقيا كما وكيفا، مشيرا إلى تاريخ المنظمة الطويل وأهدافها، موضحا أنها تأسست في عام 1973، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتضم 88 منظمة نقابية من 54 دولة إفريقية، يمثلون ما يقرب من 70 مليون عامل داخل القارة، ويرجع الهدف الرئيسي لتأسيس تلك المنظمة.

https://www.dostor.org/4044208

الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع الاعمال محافظة المنوفية قادرون باختلاف محمد سعفان الجهاز الإداري قطاع الأعمال العام الجهاز الإداري للدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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