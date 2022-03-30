القوى العاملة تعلن عن حاجتها لمشرفين على انتخابات المنظمات النقابية العمالية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن حاجتها إلى موظفين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلي العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن الدورة النقابية 2022 / 2026، نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلي للمشاركة.

وذكرت أن على من يرغب في المشاركة في الإشراف على الانتخابات العمالية التسجيل على موقع الوزارة على هذا الرابط،

https://union.manpower.gov.eg/teamWorkWeb/index

على أن يرفق بإستمارة التسجيل المستندات التالية، (صورة بطاقة الرقم القومي - بيان حالة وظيفية - موافقة جهة العمل ممهورة بخاتم الجهة ).

البيانات الأساسية والوظيفية

الاسم الرباعي :

الرقم القومي :

تاريخ ومحل الميلاد : -

الجنسية :

محل الإقامة :

المحافظة قسم / مركز حي / قرية شارع

محمول أساسي واتس أب

أرقام التليفونات : الميل الإلكتروني :-

الوظيفة الحالية :

جهة العمل الحاليــة :

المنظمة النقابية المنضم لها أن وجدت

المرفقات

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

بيان حالة وظيفية حديث

موافقة جهة العمل ممهورة بخاتم الجهة .

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، شهد بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة قناة السويس للحاويات، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، تحقق استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج وشروط وظروف عمل أفضل للعاملين، فضلا عن تحقيق مزايا مالية أفضل من ناحية الأجور والبدلات والمنح السنوية التي تصرف لهم، بالاضافة إلي الحفاظ علي كافة المزايا العينية الحالية.

وقع الاتفاقية عن الشركة ستيفين يوجالنجام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ومثل اللجنة النقابية كل من أحمد الجوهري رئيس اللجنة، تامر غانم نائب الرئيس، ومحمد عبد الله الأمين العام، ومحمد علي عبد الفتاح أمين الصندوق ، وأحمد رجب سيد مساعد الأمين العام ، وأحمد إبراهيم البحيري مساعد أمين الصندوق، وأعضاء اللجنة: محمد السيد ابراهيم ،محمد حسن أبو حشيش ، ومحمد سمير الروضي، ومتولي البشبيشي، وعبد الرحمن العزبي.