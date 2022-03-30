الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
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مصر

القوى العاملة: تعيين 2711 شابًا منهم 33 «قادرون باختلاف» بالمنوفية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2711  شاباً، من بينهم 33 من "القادرين باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5921  شابا باحثاً عن العمل.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية استخرجت 2842 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة، فضلًا عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 7 منح مولود جديد بإجمالي 14 ألف جنيه، ومنحتى زواج لعاملين بإجمالى 6 آلاف جنيه، وصرف 2000 جنيه رعاية صحية للعمال من المسجلين بالمديرية.

وأوضح على حامد الزقم، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي، أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 1032 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 139 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية 212 منشأة، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 423 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 271 محضرًا للمنشآت المخالفة، ومنح 55 ترخيص لمنشأة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، قامت بتعيين 603 شباب، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل"، منهم 100 " قادرون باختلاف"، وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1006 شباب منهم 32 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 235 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

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