أخبار فاتتك| فنلندا تبحث الانضمام لحلف «الناتو» ونجم ليفربول يوجه رسالة لـ«صلاح»

شهد أمس الثلاثاء 29 مارس، الكثير من الأحداث المهمة على الأصعدة كافة، والتي ننشر أبرزها في نشرة التاسعة صباحًا من “الدستور”.

فنلندا تبحث مع «الناتو» آليات الانضمام إلى الحلف

بحث الرئيس الفنلندي سولي نينيستو مع الأمين العام لـ"الناتو" ينس ستولتنبرغ مبادئ وإجراءات قبول الدول الجديدة في الحلف.



https://www.dostor.org/4043537

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 481.49 حالة

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 481.49 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و502665.

https://www.dostor.org/4043573

بينها زيارتان للنزلاء.. تعرف على هدايا وزارة الداخلية للمصريين قبل رمضان

نفذت وزارة الداخلية حزمة إجراءات لإدخال البهجة على نفوس المصريين قبل شهر رمضان، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، ومن ضمن تلك الإجراءات منح زيارتين لنزلاء مراكز الإصلاح زيارتين استثنائيتين وتنفيذ مبادرة كلنا واحد لمحاربة الغلاء وتوجيه عدد من القوافل الإنسانية للمحافظات، وتقديم الهدايا للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

https://www.dostor.org/4043489

صحيفة بريطانية: جماهير السنغال استهدفت لاعبي المنتخب المصري بالليزر

قالت صحيفة “ميرور” البريطانية في أعقاب انتهاء مباراة المنتخب الوطني مع السنغال، والتي انتهت بفوز المنتخب السنغالي بركلات الترجيح، إن جماهير السنغال استهدفت محمد صلاح ولاعبي المنتخب بالليرز.

https://www.dostor.org/4043515

«ارفع رأسك».. نجم ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح

حرص الكرواتي ديان لوفرين على توجيه رسالة إلى صديقه بفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد فشله في قيادة الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

https://www.dostor.org/4043565

الصين: العقوبات تخلق مشاكل إنسانية جديدة فى العالم

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، أن العقوبات تؤثر بشكل خطير على الأسواق المالية العالمية و تخلق مشاكل إنسانية جديدة.

https://www.dostor.org/4043545

4 عوامل تسببت فى ضياع حلم تأهل منتخب مصر للمونديال

حُرم منتخب مصر من التأهل إلى مونديال قطر 2022 وذلك بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1 وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتقدم أسود التيرانجا بهدف دون رد.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز ذهابًا بهدف دون رد.

https://www.dostor.org/4043567

“بايدن” يؤكد مضيه باستراتيجيته لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تتقدم "بقوة" في تركيزها على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على الرغم من الحرب في أوكرانيا.

https://www.dostor.org/4043544