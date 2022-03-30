الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«ارفع رأسك».. نجم ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

حرص الكرواتي ديان لوفرين على توجيه رسالة إلى صديقه بفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح  بعد فشله في قيادة الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وفشل منتخب مصر فى التأهل إلى كأس العالم بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، فى مبارة إياب الجولة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكتب لوفرين لـ محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "ارفع رأسك مو، فخور بك وبفريقك".

وأضاف لاعب ليفربول السابق: "لقد قدمت كل شيء، والله لديه خطط أكبر لك، ابق قويًا".

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