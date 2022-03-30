بينها زيارتان للنزلاء.. تعرف على هدايا وزارة الداخلية للمصريين قبل رمضان

نفذت وزارة الداخلية حزمة إجراءات لإدخال البهجة على نفوس المصريين قبل شهر رمضان، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، ومن ضمن تلك الإجراءات منح زيارتين لنزلاء مراكز الإصلاح زيارتين استثنائيتين وتنفيذ مبادرة كلنا واحد لمحاربة الغلاء وتوجيه عدد من القوافل الإنسانية للمحافظات، وتقديم الهدايا للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

وقررت الداخلية منحه (زيارتين استثنائيتين) لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل خلال شهر رمضان ابتهاجًا بهذه المناسبة، ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة، بمناسبة استقبال (شهر رمضان) وحرصًا من الوزارة على تقديم أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

مبادرة كلنا واحد

وتحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة حلول الشهر الكريم تواصلت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة ثلاثون يوماً اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية، إضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجًا التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% - 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، إضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك: (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936) .

قوافل إنسانية

كما واصلت وزارة الداخلية توجيه عدد من القوافل الإنسانية في عدة محافظات، فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم أوجه الرعاية الكاملة للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار كلنا واحد معك فى كل مكان، للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين.

كما قامت تلك القوافل بتوزيع المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية" على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر احتياجًا وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور رعاية المسنين والأيتام.