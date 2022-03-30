الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 481.49 حالة

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 481.49 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و502665.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 981093 - 80050348
الهند 521070 - 43021982
البرازيل 658956 - 29852341
فرنسا 141821 - 24698637
المملكة المتحدة 164671 - 20905515
ألمانيا 128557 - 20409925
روسيا 751552 - 17783843
تركيا 97673 - 14772743
إيطاليا 158877 - 14396283
كوريا الجنوبية 15424 - 12350428
 

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:


الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات


40 - العراق 25160 - 2318865
45 ‬‬‬‬- الأردن 13959 - 1680179

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