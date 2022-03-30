الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

صحيفة بريطانية: جماهير السنغال استهدفت لاعبى المنتخب المصرى بالليزر

محمد الشناوى
محمد الشناوى

قالت صحيفة ميرور البريطانية في أعقاب انتهاء مباراة المنتخب الوطني مع السنغا، والتي انتهت بفوز المنتخب السنغالي بركلات الترجيح، إن جماهير السنغال استهدفت محمد صلاح ولاعبي المنتتخب بالليرز.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن أشعة الليزر التي أطلقها الجمهور السنغالي على صلاح ورفاقه تسببت في فقدانهم للتركيز، مشيدة في الوقت ذاته بأداء لاعبي المنتخب الوطني.

وأضافت: كان لاعبي المنتخب يلعبون تحت مصدر إلهاء كبير للغاية؛ بسبب جماهير السنغال، حيث كانت أشعة الليزر موجهة في أعين لاعبي المنتخب طوال المباراة.

يأتي هذا فيما علق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على خسارة مصر أمام السنغال في الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم.

وتأهل منتخب السنغال الأول لكرة القدم إلى كأس العالم 2022، بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في الدور الحاسم بتصفيات المونديال.

ونشر "كيروش"، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "الحلم انتهى.. بذلنا قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن كافيًا.. من أعماق قلبي امتناني لاتحاد مصر على التكريم بتدريب المنتخب الوطني.. إلى جميع لاعبي وطاقم العمل لدي، تقديري وتواضعي شكرًا جزيلًا لكم.. ستكونون دائمًا في قلبي.. كان من دواعي الشرف لي أن أعمل وأن أساعد مع هؤلاء المهنيين المتفانين والكفؤين والأصدقاء الرائعين.. بدونكم، لا شيء يمكن أن يكون ممكنًا بالنسبة لي في حياتي.. أنا فخور جدًا بكم يا شباب.. أطيب التمنيات وجزيل الامتنان لكل الجماهير المصرية.. إلى اللقاء !".

كما هنأ نادي ليفربول الإنجليزي لاعبه السنغالي ساديو ماني، بالتأهل إلى كأس العالم بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح في إياب الدور الربع النهائي لتصفيات المونديال.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي: "ساديو ماني يرافق منتخب بلاده السنغال إلى كأس العالم قطر2022، تهانينا لساديو وحظ أوفر للملك المصري محمد صلاح".

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