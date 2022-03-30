الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: العقوبات تخلق مشاكل إنسانية جديدة فى العالم

تشانغ جون
تشانغ جون

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، أن العقوبات تؤثر بشكل خطير على الأسواق المالية العالمية و تخلق مشاكل إنسانية جديدة.

 

و قال: "العقوبات أثرت سلبا بشكل خطير على الأسواق المالية والتجارة والغذاء".

 

و تابع: "سيؤثر ذلك على حياة الشعوب وسيخلق مشاكل إنسانية جديدة".

 

و أشار إلى أن "الدول النامية ليست أطرافا في هذا الصراع، ولا ينبغي أن تنجر إلى المواجهة، ولا يجب أن تعاني من تداعيات المواجهات الجيوسياسية بين القوى الكبرى".

 

من ناحيته، حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من أزمة اقتصادية ذات "أبعاد تاريخية" في العالم بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا.

الصين مشاكل في العالم عقوبات العقوبات إنسانية جديدة

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