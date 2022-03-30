فنلندا تبحث مع «الناتو» آليات الانضمام إلى الحلف

بحث الرئيس الفنلندي سولي نينيستو مع الأمين العام لـ"الناتو" ينس ستولتنبرغ مبادئ وإجراءات قبول الدول الجديدة في الحلف.

وقال نينيستو: "من الضروري تعزيز أمن فنلندا ودراسة جميع الاحتمالات، لذلك، ناقشت أنا والأمين العام ستولتنبرغ باستفاضة جميع المبادئ والإجراءات لقبول الأعضاء الجدد".

من جهته، قال مكتب الرئيس الفنلندي: "ناقش الرئيس نينيستو والأمين العام ستولتنبرغ الأنشطة العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتطور العلاقات بين الناتو وفنلندا".

وتتم في فنلندا مناقشة إمكانية انضمام البلاد إلى الناتو بنشاط، عقب بدء العملية الروسية في أوكرانيا، إذ أن غالبية الفنلنديين كانوا في وقت سابق ضد الانضمام.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة زيادة في المشاعر لصالح الناتو، حيث أيد 62% من المشاركين الانضمام إلى الناتو، فيما عارضه 16%، ووجد الباقي صعوبة في الإجابة.