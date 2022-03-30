الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 30-3-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وقال الخبراء - في بيان للهيئة - إنه من المتوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 27 13
الإسكندرية 23 12
وادي النطرون 25 12
طنطا 25 13
شبين الكوم 26 13
دمنهور 24 12
بلطيم 21 10
مطروح 22 10
السلوم 23 09
سيوة 27 09
بورسعيد 22 14
دمياط 21 13
الزقازيق 27 13
المنصورة 24 12
الإسماعيلية 26 10
السويس 25 12
العريش 23 12
رفح 22 11
رأس سدر 25 12
نخل 26 03
نويبع 28 15
طابا 26 14
كاترين 24 05
الطور 25 14
شرم الشيخ 31 18
الغردقة 29 14
مرسى علم 28 15
الفيوم 27 12
بني سويف 28 12
المنيا 28 11
أسيوط 29 12
سوهاج 30 11
قنا 32 12
الأقصر 35 13
أسوان 35 15
إدفو 36 15
أبوسمبل 34 15
الوادي الجديد 35 12
شلاتين 30 15
أبو رماد 29 14
حلايب 26 18
رأس حدربة 25 17

ارصاد مصر البحر المتوسط درجات الحرارة حالة الطقس الوجه البحري خبراء هيئة الأرصاد الجوية

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