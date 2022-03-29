تطعيم 875 ألف طفل ضد شلل الأطفال من خلال 2828 فريقًا بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ أعمال تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال، من سن يوم وحتى 5 سنوات، خلال الفترة من 27 وحتى 30 مارس الجاري، ضمن جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وحرصا على سلامة وصحة الطفل المصري.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل الوزارة أنه تم تطعيم 875431 طفل من المستهدف، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث بنسبة تغطية 87.4 %، وذلك حتى اليوم الثاني من الحملة، مشيراً إلى متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة لتحقيق المستهدف، وللوصول الي جميع الأطفال بالمراكز والقرى، مؤكداً على توحيد كافة الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبة والمستهدف من الحملة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى إن الحملة القومية ضد شلل الأطفال تأتي ضمن مجهودات الدولة ووزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، مشيراً إلى استعداد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية لتنفيذ الحملة، وتجهيز كافة مستلزمات العمل بمشاركة مشرفي الطب الوقائي بالمديرية والوزارة.



من جانبه، قال الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي، إن الحملة يتم تنفيذها من خلال 2828 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، للوصول إلى المستهدف من الحملة ، كما تم قبل بدء الحملة عقد عدة اجتماعات مكثفة لمناقشة كافة الاستعدادات والتحضير لتنفيذ الحملة علاوة على تنفيذ تدريب القوى البشرية والفرق المشاركة في الحملة من مشرفين وفرق التطعيم وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم مشيراً إلى أنه يتم التنبيه على الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.