الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشرة الحوادث.. «الشيطانة» قتلت ابنتها بمساعدة العشيق.. وعامل يقتل جاره

نشرة أخبار الحوادث
نشرة أخبار الحوادث

شهدت الساعات القليلة الماضية، عددًا من الحوادث والمحاكمات المهمة التي شغلت الرأي العام، ويرصد «الدستور» في السطور التالية نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة

المتهم بهتك عرض 5 أطفال بمدرسة في المعادي يصل مقر محاكمته

وصل المتهم بالاعتداء على 5 أطفال داخل مدرسة بالمعادي، منذ قليل، إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس؛ لنظر محاكمته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة، وعضوية الرئيسين أشرف عيسى ومحمد محمد محيي الدين وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

https://www.dostor.org/4042907

 

حبس سيدة وعشيقها لتورطهما في قتل طفلة بسبب بكائها

قررت نيابة السلام أول، اليوم الثلاثاء، اليوم الثلاثاء، حبس سيدة وعشيقها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في قتل ابنة الأولى، بسبب بكائها، وطالبت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

https://www.dostor.org/4042736

 

القبض على مسجل خطر سرق طالبين بالإكراه في الخليفة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر يسرق المواطنين بالإكراه في الطريق العام ، بمنطقة الخليفة.

https://www.dostor.org/4042835

 

تعرف على رسوم تسجيلات الشقق والعقارات وفقًا لقانون الشهر العقاري

أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، منذ قليل، اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الشهر العقاري لتسجيل العقارات والشقق، ومن ضمن ما تم إعلانه في المؤتمر رسوم التسجيل والإجراءات اللازمة والمطبقة على المزورين.

https://www.dostor.org/4042884

 

حبس عامل جمع مليون جنيه من تحويلات العاملين بالخارج بسوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بالاشتراك مع سائق يعمل بدولة الكويت بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالمخالفة للقانون، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

https://www.dostor.org/4042647

 

حبس عامل أطلق النار على صاحب محل في سوهاج

 

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن صحة مواطن أصيب بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بمركز جرجا، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

https://www.dostor.org/4042630

محكمة جنايات القاهرة العاملين السلام جلسة الدستور هتك عرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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