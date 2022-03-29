الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل جمع مليون جنيه من تحويلات العاملين بالخارج بسوهاج

حبس عامل
حبس عامل

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بالاشتراك مع سائق يعمل بدولة الكويت بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالمخالفة للقانون، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز المنشأة يفيد بورود بلاغ من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام "جمعة ف م س" 62 سنة عامل، يقيم دائرة المركز بالاشتراك مع نجله "محمد" 38 سائق يعمل بدولة الكويت، فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت بالعملة الأجنبية من خلال الثاني.

وإرسالها للأول عن طريق العائدين من الخارج أو بحولات بنكية علي بنك مصر "فرع سوهاج"، والذي يقوم باستلامها واستبدالها بالبنوك المختلفة ومكاتب الصرافة الأعلى سعراً، وتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين بقريته والقرى المجاورة أو بموجب حوالات بريدية للمقيمين بأنحاء الجمهورية.

وذلك مقابل عمولة مالية 1%، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لقانون البنك المركزي.

المخالفة للقانون تجميع مدخرات الكويت سائق حبس

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وائل لطفي

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