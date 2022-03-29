حبس عامل أطلق النار على صاحب محل في سوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن صحة مواطن أصيب بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بمركز جرجا، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بقيام عامل بالتعدى على صاحب محل زجاج بإستخدام سلاح نارى مما نتج عنه إصابته.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، بوصول "عبد الرحيم. ع ا"، 32 سنة ، صاحب محل زجاج ويقيم دائرة مركز جرجا إلى مستشفي سوهاج الجامعي مصاباً برش خرطوش بالساقين.



وبسؤال المصاب اتهم "عبد المنعم. ع"، 52 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، مما أدي لإصابته بسبب خلافات الجيرة، فتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم "فرد خرطوش محلي الصنع"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.