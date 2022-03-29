الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل أطلق النار على صاحب محل في سوهاج

طلق ناري
طلق ناري

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن صحة مواطن أصيب بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بمركز جرجا، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بقيام عامل بالتعدى على صاحب محل زجاج بإستخدام سلاح نارى مما نتج عنه إصابته.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، بوصول "عبد الرحيم. ع ا"، 32 سنة ، صاحب محل زجاج ويقيم دائرة مركز جرجا إلى مستشفي سوهاج الجامعي مصاباً برش خرطوش بالساقين.

وبسؤال المصاب اتهم "عبد المنعم. ع"، 52 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، مما أدي لإصابته بسبب خلافات الجيرة، فتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم "فرد خرطوش محلي الصنع"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

المتهم التحقيقات طلق ناري مشاجرة صحة مواطن الاستعلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

وزير الأوقاف يوجه بصرف 30 ألف جنيه لأسرة إمام توفي بالمسجد في الشرقية

انهيار فريد الديب فى عزاء رجائى عطية (صور)

حديث «المرافعة الأخيرة»

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 29 -3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير «مدار»: المُستوطنون كثفوا اعتداءاتهم على الأراضى الفلسطينية خلال العام الماضى

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟