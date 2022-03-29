الرئيس زيلينسكى يطالب بتشديد العقوبات سريعا ضد روسيا

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تشديد العقوبات سريعا ضد روسيا، فيما تحركت أمريكا لدعم الناتو في ألمانيا.

وطالب زيلينسكي الدول الغربية، بأن تشمل العقوبات ضد روسيا حظر النفط، حتى لا تكون لموسكو الحرية في تصعيد تصرفاتها حيال بلاده.

وقال في كلمته الليلية المصورة للأوكرانيين وهو يبدو عليه الغضب بوضوح، إن الغرب أساء التقدير في العام الماضي بتأخره في العقوبات، وهو ما تلاه الغزو.

وتابع: "بدأت حرب مكتملة الأركان.. الآن هناك العديد من التلميحات والتحذيرات عن فرض عقوبات يفترض أن تكون أكثر صرامة، مثل حظر على الإمدادات النفطية الروسية إلى أوروبا، إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية".

وأضاف: "أليس كل ما فعله الجيش الروسي حتى الآن مبررا لحظر النفط؟ أليست قنابل الفوسفور مبررا؟ أليس قصف منشأة إنتاج كيمياوي أو قصف محطة طاقة نووية مبررا؟"

وأسفر الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أكثر من شهر، وهو أكبر صراع أوروبي منذ الحرب العالمية الثانية، فرار أكثر من 3.8 مليون أوكراني إلى الخارج وسقوط الآلاف قتلى أو مصابين وتسبب في عزلة للاقتصاد الروسي.

وقال زيلينسكي إن العقوبات يجب أن تكون "فعالة وجادة" بالنظر إلى أفعال روسيا حتى الآن.

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل حظرا على شحنات النفط الروسية، لكن أوروبا، وهي أكثر اعتمادا بكثير على الطاقة الروسية، كانت أكثر ترددا.

فيما أكدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أن فرض مثل هذا الحظر سيؤدي إلى ركود وبطالة واسعة النطاق.

من ناحية أخرى، أعلن البنتاجون أنّه سيرسل إلى ألمانيا ستّ طائرات تشويش تابعة لقوات البحرية الأميركية لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، إنّ "طائرات إي آيه-18جي لا يتمّ نشرها لكي تُستخدم ضدّ القوات الروسية في أوكرانيا"، بل "تماشياً مع جهودنا لتعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسي على طول الجناح الشرقي".