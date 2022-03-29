الباحث المغربي رشيد إيلال: شعار "حجابي عفتي" امتهان للمرأة وهدر لإنسانيتها

انطلقت في السنوات الأخيرة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن هاشتاج يتكون من كلمتين: "حجابي عفتي"، وتماهت معه العديد من الفتيات بدون تمحيص ولا تحليل لهذا الشعار، حيث تكتب الواحدة منهن على حسابتهن علي فيسبوك وفي تويتر أو انتسجرام، أو في غيره من مواقع التواصل الاجتماعي، وهي في حالة عاطفية ممتزجة بالفخر المطلق: "حجابي عفتي" فما دلالة هذا "الهاشتاج"؟ .

ويجب الباحث المغربي رشيد إبلال، في كتابه “كشف الحجاب عن الحجاب”.. المرأة في التراث الإسلامي، محللا ومفككا هذه الظاهرة وغيرها موضحا أنه:"إن الذين أطلقوا هذه الحملة كانوا يريدون من خلالها إقناع الفتيات - بالأساس- بأن عفة المرأة تكمن وتتلخص في حجابها، أي أن قطعة من القماش باتت هي المتحكم الأوحد في حكم القيمة هذا، فلا عفة بدون حجاب، لا العكس، حيث أن الحجاب هو عفة الفتاة، ليبرز السؤال الأهم وهو ماذا يغطي هذا الحجاب بالأساس، فيكون الجواب البديهي: إنه يغطي جسد المرأة، ليتم تلخيص العفة في تغطية جسدها وبلغة الفقهاء: (عورتها )، أي أن المرأة بعقلها ونفسها وروحها وإنسانيتها وثقافتها وكينونتها لا تساوي شيئا، فهي ليست في نظر الإسلاميين سوى عورة يجب أن تستر، وأن عفتها تكمن في حجب هذا الجسد عن أنظار الذكور، وبالتالي كلما أمعنت هذه المرأة في تغطية جسدها وتوارت عن الأنظار كلما ارتفعت قيمتها على سلم العفة، وطبعا هذا الكلام له أصل في التراث الإسلامي الذكوري : فعن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي: "أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي، قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل . رواه أحمد ( 26550 ) . وصححه ابن خزيمة في صحيحه ( 3 / 95 ) وابن حبان ( 5 / 595 ) ، والألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 1 / 135 .

ــ حقد ذكوري عنيف تجاه كل ما هو مؤنث

ويضيف “إيلال”: لاحظوا التعبير عن المكان الأفضل للمرأة والأليق بها من خلال نص الحديث، بكلمتي "أقصى" و " أظلم" وكأنه يدعو إلى وأدها وإبعادها عن الحياة بالإقصاء والإظلام، تعابير تقشعر لها الأبدان، وتشفق منها النفس، وتنبئ عن حقد ذكوري عنيف اتجاه كل ما هو مؤنث.

وعن عبد الله بن مسعود عن النبي قال: “صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها” رواه أبو داود ( 570 ) والترمذي ( 1173) . وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 1 / 136 .(

فرغم وضوح هذا الحديث المكذوب على الرسول، وحتى لا نتهم بأننا لم نفهمه جيدا، وأننا جهلاء، ولسنا متخصصين، وأننا نلقي الشبه لمحاربة الإسلام، وتشويه حقيقته، فسأنقل لكم شرح المتخصص (العلامة) عبد المحسن العباد من كتابه شرح سنن أبي داود للعباد حيث يقول: (قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا ابن المثنى أن عمرو بن عاصم حدثهم قال: حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها.

أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وقد سبق أن مر حديث: (وبيوتهن خير لهن) وهذا الحديث فيه تفصيل: أنه كلما كانت المرأة أستر وأبعد عن الظهور والبروز كان أفضل لها، يقول عليه الصلاة والسلام: (صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها) والكلام كله يتعلق بالبيت، وأنه كلما كان أبعد وأخفى وأستر للمرأة فإنه يكون أفضل..).

لاحظوا كيف قرر أنه كلما كانت المرأة أستر وأبعد عن الظهور والبروز كان أفضل لها، فالأفضلية هنا تزداد كلما كانت المرأة مستترة، وهذا يظهر بشكل جلي رؤية الإسلاميين وشيوخهم لمغزى (هاشتاك) حجابي عفتي، والذي يكرس فكرة إخفاء المرأة عن الأنظار ووأدها وهي حية في بيتها بل في حجرتها، وقبل ذلك في قطعة قماش.

ويسترسل الشيخ شارحا ومفسرا: قوله: (صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها) والمراد بالحجرة: المكان الذي يحتجر حول البيت يعني: مثل الصحن أو المكان الفاضي، ولكنه داخل السور وتحت البنيان، وفيه يعني: أنه مكان مكشوف، ولكنه ليس داخل البيت، فصلاتها في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، يعني: إذا كان البيت له حوش ومكان مكشوف فصلاتها في داخل البنيان أحسن من صلاتها داخل السور في الحوش أو في المكان المكشوف المحتجر الذي هو تابع للبيت ومن جملته.

فهذا هو المقصود بالحجرة، وليس المقصود بها الغرفة التي هي داخل البيت، وإنما المقصود: المحتجر الذي يكون في البيت تدخل منه وتشرع عليه الأبواب.

قوله: (وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها) المخدع: هو البيت الصغير أو المكان الذي يكون في أقصى البيت والذي يتخذ لحفظ الأشياء، ويميز على غيره بكونه يكون في مكان بعيد من الباب، وهذا معناه: أن المرأة كلما كانت أبعد في بيتها كان أفضل من بروزها، ومعنى هذا أن كل هذه الأمور أحسن من صلاتها في المسجد، يعني: إذا كانت هذه الأمور في داخل البيت وبعضها أولى من بعض فإن ذلك يدل على أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ فلهذا قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن) ثم يكون التفصيل في البيت: كلما كانت أبعد كانت أستر، وكلما كانت بعيدة عن الأنظار كان ذلك أفضل لها).

ــ شعار "حجابي عفتي" امتهان للمرأة وهدر لإنسانيتها

ويشدد “إيلال” علي: استمعنا في هذا النقل لأحد شيوخ المملكة العربية السعودية، الذين يقعقع لهم بالشنان وهو من أهل الاختصاص، وشرحه لا يحتاج منا إلى بيان وتفصيل وشرح وإيضاح، فهو ليس لديه ما يخفيه، وليس متحاملا على الإسلام، ولا أحد من الإسلامويين يستطيع أن ينكر عليه، لأنه فقط عبر عما يكنونه وما يخفونه في عباراتهم التي تتلقفها كل غرة في سذاجة، وتظن أن خطابهم لمصلحتها وسؤددها وصيانتها.

شعار "حجابي عفتي" امتهان للمرأة، وهدر لإنسانيتها، فهو يلغي كل ما تتمتع به من عقل وإبداع، ومن فكر وإحساس، لأن الذكر المتدين الذي أطلق هذه الحملة الرعناء، لا يرى في المرأة إلا عورة وجب سترها، وعار يجب إخفاؤه.

وهنا يحق لنا أن نستشهد بالآيتين الكريمتين من سورة النحل: (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ(59)). (النحل: 58-59)

وكأن هذين الآيتين تتحدثان عن فقهائنا ومن يدور في فلكهم ويقتدي برأيهم، وهم يطلقون شعارهم المهين للمرأة، محاولين خنقها بالدس في التراب(الحجاب)، وإبعادها عن كل مناحي الحياة، لتحويلها إلى غرض جنسي وظيفته تنحصر في متعتهم الجنسية، ثم الولادة، فتربية الأبناء لا غير، ألا ساء ما يحكمون.