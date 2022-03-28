ارتفاع سعر البتكوين خلال تعاملات اليوم

استردت عملة البتكوين الرقمية الخسائر التي تكبدتها منذ بداية العام الحالي، في ظل صعود واسع النطاق للعملات المشفرة، مما أشعل التكهنات بارتفاع العملة الرقمية الأشهر إلى أكثر من 50 ألف دولار للوحدة الواحدة قريبا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر البتكوين، اليوم الإثنين، إلى 47583 دولار للوحدة الواحدة، وهو ما يتجاوز النطاق الذي ظلت العملة تتحرك فيه، خلال الفترة الماضية، ويتراوح بين 35 ألفا و45 ألف دولار للوحدة.

وبعد ارتفاعها الأخير يزيد سعر البتكوين اليوم بنسبة 1.9% مقارنة بمستواه في بداية العام الحالي، في حين أن مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية يقل بنسبة 4.7% عن مستواه في بداية العام.

وارتفع سعر العملة الرقمية الأقل شهرة وانتشارا إيثر بنسبة 7ر3% إلى 3358 دولار للواحدة الواحدة، في حين ارتفعت العملات الأصغر مثل سولاناس إس.أو.إل وأيه.أيه.في.إي ودوجكوين بنسب تتراوح بين 5.5% و4ر9%.

وبحسب فادي أبو اللطف، مدير الأبحاث في شركة كوبر، فإن البتكوين قد تصطدم بمستوى المقاومة الجديدة عند سعر 52 ألف دولار للوحدة الواحدة، وإذا تجاوزته فقد يصل سعرها إلى 65 ألف دولار، وهو ليس بعيدا جدا عن أعلى سعر للعملة والذي سجلته في نوفمبر الماضي.