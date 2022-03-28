حوادث حدثت ليلًا| إصابة 3 أشخاص في حادث سير وحريق يلتهم طفلين بالإسماعيلية

شهدت الساعات الماضية، العديد من الحوادث، التي شغلت الرأي العام، وتقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، خلال الساعات الماضية، خلال التقرير التالي

إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة ببورسعيد



شهدت منطقة غرب بورسعيد حادث اعتداء على شاب يبلغ من العمر 43 عامًا، بمنطقة مطار الجميل، إثر إعتداء من أخر، حيث تلقت هيئة الإسعاف بلاغًا من الأهالي بإصابة الشاب الذي يبلغ من العمر 43 عامًا بطلق ناري بالبطن، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف، وتم نقل المصاب إلي أقرب مستشفى تخصصي.

استقبل مستشفى آل سليمان المصاب نادر حسين عبد الرحمن متولي، مصابًا بطلق ناري دخول وخروج بالبطن، إثر الإعتداء الذي تعرض اليه من السلاح الناري.

علي الفور قام فريق طبي بعمل الإشاعات والتحاليل اللازمة للمصاب، وتقرر دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة، في محاولة لإنقاذ حياته، وتبين أن حالته العامة سيئة.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث وسرعة تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وضبط الجاني، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

وتجري النيابة العامة بمحافظة بورسعيد الإجراءات اللازمة لإستكمال التحقيق في الواقعة، بمعاينة موقع الحادث والاستماع إلي شهود العيان، لسرعة تحرير المحضر وإحالة المتهم لمحكمة الجنايات.

ومن جانبهم أكد شهود عيان أن الواقعة حدثت أمام مطار الجميل إثر مشاجرة نشبت بين الطرفين، فقام أحدهما باستخراج سلاح ناري من سيارته، ووجه طلقة تجاه المصاب، فأحدث به إصابة بالبطن.

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق الواحات الصحراوي



وقع حادث تصادم سيارتي نقل بطريق الواحات الصحراوي، الأحد، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتسبب ذلك في ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق.

وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة إشارة من الخدمات المعينة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق الواحات البحرية.

بالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل تريلا بأخرى نصف نقل ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى للعلاج.

جارٍ رفع آثار الحادث والعمل على تسيير حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

إحالة عامل وأبنائه الثلاثة للجنايات بتهمة قتل صاحب محل بحلوان

أحالت النيابة العامة عامل وأبنائه الثلاثة إلى المحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل صاحب محل لتصنيع "الكراسي" بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة حلوان.

وردت إشارة للمقدم أحمد فرج رئيس مباحث حلوان، من مستشفى حلوان العام، مفادها استقبال جثة المواطن "ع.س" 59 سنة، أصل بلدته أطفيح بالصف، مقيم بمنطقة حلوان، وبه عدة إصابات توفي على إثرها.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين الضحية و4 آخرين من أقاربه بسبب خلافات سابقة بينهم، وقاموا بالاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على 3 أشخاص طرف الواقعة وهم كلا من "م ع" عامل، ونجليه "ز م"، و"أ م"، و "ج.م".

وكشفت شهود الواقعة أن بداية الخلافات منذ عدة أيام حيث كان يحضر أبناء المتهم داخل محل ملك المجني عليه لتدخين المخدرات، فقام بمعاتبته ومنعهم من القدوم مرة أخرى، فقاموا بإبلاغ والدهم، فبيت النية للتشاجر مع المجني عليه وجاء بصحبة أبنائه ومعهم أسلحة بيضاء "سكاكين ومطاوي"، وقاموا بالاعتداء عليه وطعنه.

حريق يلتهم طفلين ويصيب 4 من أسرة واحدة فى الإسماعيلية

شب حريق ضخم، أمس الأحد، في شقة بالطابق الخامس في عمارة مكونة من 6 طوابق بمنطقة الحكر، بجوار مسجد سامح حسب الله، التابعة لحي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع طفلين وأصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بأربع سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج والمتوفين إلي مشرحة المجمع الطبي، وتم اتخاذ اللازم قانونًا.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في شقة بالطابق الخامس في عمارة مكونة من 6 طوابق بمنطقة الحكر، بجوار مسجد سامح حسب الله، وأسفر الحادث عن مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة.

على الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بأربع سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج، والمتوفين إلى مشرحة المجمع الطبي.

تبين أن المتوفين هم إسلام أحمد عادل غريب، 7 سنوات، كان قد أصيب باختناق وغيبوبه تامة، ولقي مصرعه، وأسيل أحمد عادل غريب، 5 سنوات، كانت قد أصيبت باختناق وغيبوبة تامة ولقت مصرعها.

المصابون هم أحمد عادل غريب 33، عامًا، مصاب بحروق بالوجه والكفين من الدرجة الأولى والثانية، وولاء محمود إسماعيل 32 عامًا، مصاب باختناق، وإسراء أحمد عادل غريب، 3 سنوات مصاب باختناق وغيبوبة تامة، وعلى محمود، 9 سنوات، مصاب باختناق.

ارتفاع ضحايا حادث الطريق الإقليمي الجديد إلى 2 و10 مصابين

كشفت مصادر عن ارتفاع ضحايا حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الإقليمي الجديد بمنطقة بين الجبلين في حلوان إلى وفاة شخصين، وإصابة 10 آخرين.

وشهد أعلى الطريق الدائري الإقليمي الجديد بين الجبلين تجاه حلوان، أمس الأحد، حادثًا مروريًا مروعًا، أسفر عن مصرع شخصين وأصيب 3 في تصادم بين سيارتين.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مروري مروع وضحايا ومصابين أعلى الطريق الدائري الإقليمي الجديد بين الجبلين تجاه حلوان.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين تصادم سيارة نصف نقل وأخرى ميكروباص وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين.

وانتقل رجال المرور لمكان الحادث، وسيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين للمستشفى والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.