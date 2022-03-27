الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أسعار الفسيخ ٢٠٢٢ في الأسواق.. احتفال عيد شم النسيم

الفسيخ
الفسيخ

ينتظر العديد من المواطنين عيد شم النسيم من كل عام، حيث زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عبر المحرك العالمي «جوجل» عن معرفة أسعار "الفسيخ" لعام 2022، حيث أنه من المفترض الاحتفال به خلال أبريل المقبل.
 

أسعار الفسيخ في الأسواق

 

ونرصد في التقرير التالي أسعار الفسيخ والملوحة والأسماك التي يبحث عنها المواطنين خلال الأيام الجارية استعدادا لشم النسيم 

أسعار كيلو الفسيخ لعام 2022

تتراجع نسبة الاقبال في الفترة الحالية على الفسيخ والرنجة، رغم استقرار أسعار الأسماك بجميع أنواعه، حيث يصل سعر الفسيخ البوري للكيلو الواحد من 140 إلى 180 جنيه للكيلو، فيما وصل سعر السردين  المتوسط من 15 ل 35 للكيلو.

بينما وصل سعر السمك ماكريل من 25 لـ35 جنيها للكيلو، بالإضافة إلي سعر سمك المكرونة يترواح من 50 لـ65 جنيه للكيلو.

فيما وصل سعر السمك الفيليه من  35 ل 90 جنيها للكيلو، في حين وصل سعر السمك البلطى 35 جنيه للكيلو، ويصل متوسط سعر سمك الثعابين 50 جنيه وحتي 140، بالإضافة إلى سمك قشر البياض يتراوح ما بين 50 الى 64 جنيه، في حين يصل سعر المكرونة المجمد من 20 الى 25 جنيه للكيلو.

 بينما يصل سعر السبيط ل 90 جنية المتوسط حتي 180 جنيه، ويصل سعر  الكابوريا من 30 لـ140 جنيها، والجمبري يتراوح من ١٩٠ ل ٣٨٠ جنيه. 

في حين يصل سعر السمك  البورى من 25 لـ 45 جنيه، وسعر سمك المرجان من 25 لـ 31 جنيها، وسمك البربون يصل لـ 48 جنيه
 
ويذكر أن وزير التموين لفت إلى توفير 150 طن أسماك طازجة ومجمدة في خلال أعياد شم النسيم بمنافذ الشركة المصرية للأسماك، بأسعار قليلة تصل إلى 30%، فيما يصل سعر كيلو الفسيخ بمناسبة شم النسيم في مصر ل 100 جنيه.

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شم النسيم هو عيد الربيع ويطلق عليه عيد الفصح ويعتبر من أهم الأعياد التي ترجع للمصريين القدماء، ومعروف بالتجمعات والخروج بالحدائق وتلوين البيض، ويطلق علية "بداية حياة جديدة" مع وجود الأطعمة المتعددة كالفسيخ، والرنجة والأسماك المملحة.

شم النسيم جوجل عمليات البحث أبريل المقبل كيلو الفسيخ الرينجة الأسماك أسعار اسعار الفسيخ أسعار الفسيخ في الأسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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