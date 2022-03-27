الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأخبار الجديدة حول نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين 2022

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين 2022.. يتزايد البحث بصفة مستمرة خلال هذه الآونة، عن نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين للعام 2022، والتى أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث يتردد آلاف الشباب على مواقع البحث الإلكترونية لمعرفة النتيجة أملً فى الحصول على وظيفة بالأوقاف. 

وكانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت فى وقت سابق عن تنظيم مسابقة للعمال والمؤذنين لعام 2022، من أجل الإلتحاق بالوظائف التى أعلنت عنها الوزارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية.

 

نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف المصرية لعام 2022

 

وطرحت وزارة الأوقاف وظائف شاغرة عبر بوابة الوظائف الحكومية التي يمكن الدخول إليها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. 

 

ومن الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف:

 

مدير مديرية الأوقاف المستوى الأول (أ)

 

مدير مديرية الأوقاف المستوى الأول (ب)

 

مدير عام الإدارة العامة للأمن

 

مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني

 

مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية

 

مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب

 

مدير عام الإدارة العامة للأملاك

 

رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم

 

رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف

 

مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين 2022

 

يمكنك الدخول على بوابة الوظائف الحكومية واختيار الجهة الطالبة للإعلان، والمحافظة التي تقيم فيها، واختيار طريقة شغل الوظيفة بالإضافة إلى اختيار المجموعة الوظيفية، واختيار المجموعة النوعية واختيار مستوى المؤهل الخاص بك، واختيار المؤهل الدراسي الخاص بك.

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ويستمر باب التقديم على الوظائف حتى 13 أبريل 2022، كما يمكن لطالب الوظيفة أن يقوم بالبحث عن نتيجة الطلب الخاص به من خلال رقم الطلب وإدخال بطاقة الرقم القومي، كما تتيح بوابة الوظائف الحكومية الوظائف التي تم تحديد موعد إجراء امتحانها، بالإضافة إلى أنه يتيح الوظائف الحكومية التي تم تحديد موعد لإجراء المقابلات بشأنها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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