الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تعلن شروط إقامة موائد الرحمن وخاطرة التراويح

موائد الرحمن
موائد الرحمن

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء برئاسة  الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان، مع تأكيد الوزارة أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق وخاطرة التراويح ما بين خمس إلى سبع دقائق.

ووافقت اللجنة على فتح دور المناسبات بدءًا من الجمعة 1 أبريل 2022م ، مع الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة.

ووافقت اللجنة كذلك على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون وزارة الأوقاف مسئولة عن المساجد وملحقاتها، وبتصريح منها، وتكون وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظين مسئولة عن إقامتها في الأماكن العامة وبتصريح منها.

ومن المنتظر أن يعقد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا بمديري المديريات الإقليمية بعد غدٍ الثلاثاء، الساعة العاشرة صباحًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشأن الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وزير الأوقاف إجراءات السماح درس العصر خاطرة التراويح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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