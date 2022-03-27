الأحد 27 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خالد الحلفاوي: «مكتوب عليا» فكرة كوميدية جديدة مختلفة عن «الوصية»

المخرج خالد الحلفاوي
المخرج خالد الحلفاوي

يخوض المخرج خالد الحلفاوي، سباق الدراما الرمضانية 2022، بالمسلسل الكوميدي "مكتوب عليا" الذي يقوم ببطولته النجوم أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وأيتن عامر وهنادي مهنا.

وقال الحلفاوي، في تصريحات له،  إن يفضل في مسيرته تقديم أعمالا كوميدية، مشيرا أن الكوميديا محببة لقلبه ويستهويه التحديات الصعبة للكوميديا في الدراما.

وأضاف أن مسلسل "مكتوب عليا" يتميز عن مسلسل"الوصية" الكوميدي الذي أخرجه سابقا للنجم أكرم حسني، بفكرته الجديدة التي ستدفع الجمهور لمشاهدتها، وتحتوي على مضمون يدعو المشاهدين للتأمل في الحياة بخلاف كونه مسلسل كوميدي.

وأعرب “الحلفاوي” عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل “مكتوب عليا”، مشيرًا إلى أنه سبق له التعاون مع أغلبهم في مسلسلات "الوصية" و"حلوة الدنيا سكر".

وتابع: "هنادي مهنا فنانة موهوبة وملتزمة جدا وتساعدني في العمل دائما، وتقوم بتحريك المجاميع وتعليمهم الرقص في عدد من المشاهد".

وعن تعاونه الثالث مع المنتج كريم أبوذكري، قال “الحلفاوي” إنه علاقة تفاهم كبيرة جدا تجمعهما منذ أول عمل تعاونوا فيه وهو مسلسل "الوصية"، ومن بعده مسلسل "حلوه الدنيا سكر"، مشيرا إلى أن كريم يوفى كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح أي عمل من انتاجه، ولا يستسهل الأمور، وقال : "كريم منتج فنان ولديه رؤية في كافة التفاصيل ويهتم بخروج العمل بالشكل اللائق والمناسب للجمهور"، وتمنى أن يحقق العمل نجاح جماهيري يعوض تعب فريق العمل بالكامل.

روج خروج حلفا بدأ صحفية مجر جمعة تصريحات صحفية لدر مسلسل حلوة الدنيا سكر

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بين الكرة والسياسة

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