الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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إمساكية رمضان 2022 الإسكندرية| موعد الإفطار والإمساك

رمضان 2022
رمضان 2022

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المعظم 2022، حيث ارتفعت نسبة البحث على المحرك العالمي جوجل للبحث على إمساكية رمضان 2022 الإسكندرية، لمعرفة عدد ساعات الصيام وأيضاَ مواعيد الإفطار والسحور خلال الشهر الفضيل.

وفي التقرير التالي يرصد “الدستور” إمساكية رمضان 1443ـ2022، وأدعية الصائم، وعدد ساعات الصيام هذا العالم 2022، بحسب ما كشف عنه الموقع الرسمي للأزهر الشريف .

 

إمساكية رمضان 2022 الإسكندرية

 

ووفقاً للحسابات الفلكية، فيكون أول يوم في شهر رمضان الكريم هو يوم السبت الموافق 2 أبريل المقبل، حيث سيظهر هلال رمضان 1443، يوم الجمعة 29 شعبان، الموافق 1 أبريل 2022، وهو يوم الرؤية، علي أن يكون مدة الصيام 14 ساعة و19 دقيقة وتزيد يوماً عدد الدقائق.

بينما سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك للعام 2022 – 1443 الموافق الأول من شوال، هو يوم الاثنين 2 مايو المقبل فلكيًا.

إمساكية شهر رمضان 2022 بالحسابات الفلكية


السبت 2 أبريل 
صلاة المغرب 6:14، إمساك 3:55

- الأحد 3 أبريل 

صلاة المغرب 6:15، إمساك 3:54

- الاثنين 4 أبريل 

صلاة المغرب 6:15، إمساك 3:52

- الثلاثاء 5 أبريل 

صلاة المغرب 6:16، إمساك 3:51

- الأربعاء 6 أبريل

صلاة المغرب 6:17، إمساك 3:50

- الخميس 7 أبريل 

صلاة المغرب 6:17، إمساك 3:48

- الجمعة 8 أبريل

صلاة المغرب 6:18، إمساك 3:47

- السبت 9 أبريل 

صلاة المغرب 6:18، إمساك 3:46

إمساكية رمضان 2022 الإسكندرية


الأحد 10 أبريل 

صلاة المغرب 6:19، إمساك 3:44

 

- الإثنين 11 أبريل 

صلاة المغرب 6:20، إمساك 3:43

 

- الثلاثاء 12 أبريل

صلاة المغرب 6:20، إمساك 3:42

 

- الأربعاء 13 أبريل

صلاة المغرب 6:21، إمساك 3:40

 

- الخميس 14 أبريل 

صلاة المغرب 6:22، إمساك 3:39

 

- الجمعة 15 أبريل 

صلاة المغرب 6:22، إمساك 3:38

 

- السبت 16 أبريل

صلاة المغرب 6:23 ، إمساك 3:36

 

- الأحد 17 أبريل

صلاة المغرب 6:23، إمساك 3:34

إمساكية رمضان 2022 الإسكندرية


الثلاثاء 19 أبريل

صلاة المغرب 6:25، إمساك 3:32

 

الأربعاء 20 أبريل

صلاة المغرب 6:25، إمساك 3:31

 

- الخميس 21 أبريل

صلاة المغرب 6:26، إمساك 3:30

 

- الجمعة 22 أبريل 

صلاة المغرب 6:27، إمساك 3:28

 

- السبت 23 أبريل

صلاة المغرب 6:27، إمساك 3:27

 

- الأحد 24 أبريل 

صلاة المغرب 6:28، إمساك 3:26

 

الإثنين 25 أبريل 

صلاة المغرب 6:28، إمساك 3:25

 

- الثلاثاء 26 أبريل 

صلاة المغرب 6:29، إمساك 3:23

 

- الأربعاء 27 أبريل 

صلاة المغرب 6:30، إمساك 3:22

 

- الخميس 28 أبريل

صلاة المغرب 6:30، إمساك 3:21

إمساكية رمضان 2022 الإسكندرية

 

- الجمعة 29 أبريل 

صلاة المغرب 6:31، إمساك 3:20

 

- السبت 30 أبريل

صلاة المغرب 6:32، إمساك 3:18

- الأحد 1 مايو

صلاة المغرب 6:32، إمساك 3:17

أدعية للصائم 2022

اللهمّ قوّني في الصيام على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر النّاظرين .

اللهمّ اجعل لي فيه نصيباً من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك السّاطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبّتك يا أمل المشتاقين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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