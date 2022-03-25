آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

«آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18%» من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي «جوجل» منذ طرحها في بنكى الأهلى ومصر.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير طرق شراء الشهادة الادخارية وموعد استرداد قيمتها وحصيلتها حتى الآن في البنكين.

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18%

أكدت مصادر في بنكي مصر والأهلي أن الشهادات الادخارية ذات الفائدة العالية والتي تصل 18% شهادة مؤقتة ينتهي طرحها خلال فترة زمنية قصيرة، ولم يصدر حتى الآن قرار بموعد انتهاء طرح الشهادة التي جذبت إليها أعدادا كبيرة من المدخرين في كافة فروع البنكين حتى الآن.

وطرح البنك الأهلي- في وقت سابق- شهادة بلاتينية سنوية، وبنك مصر شهادة طلعت حرب، ذات عائد شهري بلغ 18%، والتي تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن شراؤها للأفراد والقصّر والاقتراض بضمانها وإصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة، كما يمكن استردادها بعد مضي 6 أشهر فقط على الشراء، اعتبارًا من اليوم التالي من تاريخ إتمام عملية الشراء من البنكين.

حصيلة شهادة الـ18% البنكية

ارتفعت حصيلة الشهادة البلاتينية وطلعت حرب في بنكي الأهلي ومصر خلال الـ4 أيام إلى 153 مليار جنيه، وذلك لرغبة المواطنين في استثمار أموالهم في شهادة ذات عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بها، وتبلغ مدتها عاما من تاريخ الشراء، ويمكن استردادها عقب مرور 6 أشهر فقط.

فيما طرح البنك الأهلي شهادة ادخارية أخرى تحت مسمى "أمان المصريين" لمدة 3 سنوات بعائد 13%، ويمكن استردادها في نهاية المدة وفي أى وقت من تاريخ الشراء وفقا لرغبة العملاء دون الاستفادة من العائد، وطرح بنك مصر شهادة ادخارية تحت مسمى "القمة" بفائدة سنوية 11% ويصرف العائد شهريا.

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طرق شراء شهادة طلعت حرب والبلاتينية

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18%، وطرق شرائها من التساؤلات التي تحظى بنسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، حيث يمكن الشراء عبر كافة فروع بنكي مصر والأهلي في كافة محافظات الجمهورية، أو عن طريق خدمة الكول سنتر، أو عن طريق الإنترنت البنكي للعملاء في كافة محافظات الجمهورية.