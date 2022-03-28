الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تجهيزات رمضان.. بالخطوات طريقة عمل مخلل الخيار

مخلل الخيار
مخلل الخيار

تزامنا مع بداية شهر رمضان يسعى الكثير إلى تجهيزات شهر رمضان، وخاصة الأطباق الرئيسية التي لا غنى عنها على كل سفرة، ويعتبر مخلل الخيار من أفضل الأطباق في المخلل التي يفضلها الكثير والتي بها العديد من الفيتامينات والمعادن الموجودة في ثمرة الخيار.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع «worldmisc»، طريقة تخليل الخيار بالخطوات الصحيحة.

- مكونات مخلل الخيار مثل المحلات 

 - كأس من الماء.

 - ثلث كوب من الخل (خل أبيض أو خل التفاح).

 - ثلث كوب سكر «اختيار».

 - ملعقة صغيرة إلى ملعقتين كبيرتين من الملح.

 - كوبان من شرائح الخيار.

 - نصف كوب بصل صغير

 - خضروات إضافية حسب الرغبة.

طريقة تحضير مخلل الخيار

 - نضع كلا من: «الماء، خل، سكر، ملح في وعاء صغير»، ونقلبهم إلى مابثهم جيدا.

 - يُضاف شرائح الخيار والبصل للحصول على محلول، ويُغمر تمامًا.

 - ضعي برطمان المخلل في الثلاجة حتى تمتص النكهة.

طريقة عمل مخلل حار خيار

المكونات:

 - ستة من حبات الخيار ، التخليل المخصص.

  -ملاعق صغيرة من بذور الخردل.

 - نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

 - بذرتان من اليانسون.

  - سكر الناعم.

ربع كوب من الخل (خل الأبيض أو خل  تفاح)

 - فلفل حار مقطع شرائح 

طريقة تحضير مخلل حار من الخيار

 - يُقطع الخيار طوليًا إلى نصفين ، ثم يقطع شكل الأصابع وتقشير وتقطيع فلفل الحار إلى شرائح.

 - نضع الكرات والخيار في مصفاة ورش ملعقتين كبيرتين من الملح عليها ، ونتركها لمدة ساعة حتى يصفى تماما.

 - ضعي جميع المكونات في مقلاة على النار، واتركيها حتى الغليان ليذوب السكر جيدًا.

 - ضع الخيار في برطمان نظيف، ثم اسكب السائل عليه ليملأ بإحكام الغلق ، واتركه لمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل قبل استخدامه.

شهر رمضان يسعي الكثير إلي تجيهزات شهر رمضان الاطباق الرئيسية سفرتك مخلل الخيار

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وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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