أحداث الظهيرة| جديد مباراة مصر والسنغال وفرص عمل بـ3600 جنيه وتفاصيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

شهدت الساعات القليلة الماضية عدة أحداث نالت اهتمام القرَّاء على المستويين المحلي والدولي، وفي مجالات مختلفة ما بين السياسة والفن والرياضة والمجتمع.

وترصد "الدستور" في نشرة الظهيرة أبرز الأخبار التي اهتم بها القرَّاء خلال ساعات الصباح:

براتب يصل لـ3600 جنيه.. 1630 فرصة عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 1630 فرصة عمل جديدة للشباب بمحافظة الشرقية، وذلك براتب يصل لـ3600 جنيه في بعض المهن.

وظائف القوى العاملة

وتتضمن تلك الوظائف، 3 مهندس كهربائي، مهندس ميكانيكا باور، مهندس مدني، 6 كيميائي، 2 محاسب، مدير تسويق، 6 أخصائي سلامة وصحة مهنية، 2 صيدلي، 5 مندوب مبيعات، 70 منسقة ميدانية، أخصائي طبي أو تمريض، 314 عامل إنتاج، 15 عامل 5%، 5 جوكر، 15 عامل جينز، عامل تدريب، 5 فني طباعة، 55 فني صباغة، 3 فني استيوارد، 65 فني تجهيز، 10 عامل عادي، 796 فرد أمن، 2 فني كهرباء، 17 فني دهان سيارات، 5 فني تجميع سيارات، 56 فني لحام، 4 فني برادة، 41 خراط، 6 سائق، 20 فني ديكور، 25 فني سمكرة، مراقب جودة، 3 أمين مخزن، مشرف مدني، مدخل بيانات، 4 مشرف إنتاج غزل، براد اسطمبات، 6 عامل خدمات، فنى 2N2، سائق كلارك، عامل تشطيب، 20 فني صيانة، 12 فني نجارة، 20 عامل مكابس.

نشرة وظائف القوى العاملة

وكانت وزارة القوى العاملة قد تمكنت من توفير 5951 فرصة عمل للذكور والإناث، من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 125 شركة ومصنع قطاع خاص في 17 محافظة لشغلها خلال شهر مارس وأبريل 2022.

الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة

ويأتي ذلك تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وزير الدفاع يشهد احتفالية مسابقة الابتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوى

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، احتفالية مسابقة الابتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوي.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جميع الأنشطة العلمية المختلفة على مستوى الطلبة، مما يسهم في تنمية المهارات الإبداعية فى مختلف المجالات العلمية.

حضر الاحتفالية الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة.

بدأت مراسم الاحتفالية بكلمة الفريق محمد حجازي عبدالموجود، قائد قوات الدفاع الجوي، أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم جميع أوجه الدعم لتشجيع الابتكارات العلمية مما يسهم في مواكبة التطور العلمي المتلاحق.

أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن كلية الدفاع الجوي وما تتضمنه من منشآت إدارية ودراسية ووسائل تدريبية متطورة تساهم في إعداد طالب دفاع جوى يتميز بالاحترافية في تنفيذ المهام التي يكلف بها.

واستعرض مدير كلية الدفاع الجوي، ملامح عملية التطوير والتحديث التي تتم بالكلية بما يتماشى مع منظومة التطوير الذي يشهده سلاح الدفاع الجوي، وبما يسهم في توفير المناخ لضخ أجيال جديدة من طلبة الدفاع الجوي المتسلحين بالعلم والمعرفة، تلا ذلك عرض نتيجة مسابقة الابتكارات العلمية وتكريم الفائزين الذين تمكنوا من تقديم أفضل نماذج للابتكارات العلمية وفقًا للمعايير والأسس التى نُظمت بها المسابقة.

ومر القائد العام للقوات المسلحة على معرض الابتكارات العلمية، مشيدًا بالمستوى المتميز لمختلف الابتكارات التي عرضت والتي تعظم من أوجه الاستفادة العلمية للتطور العلمي المتسارع بجميع المجالات.

والتقى الفريق أول محمد زكي طلبة وأعضاء هيئة تدريس كليتي الدفاع الجوي والكلية البحرية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة سير العملية التعليمية والتواصل الدوري مع طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بما يهدف إلى توحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات.

ونقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير جميع سبل الدعم لبناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية لصون الوطن وحماية مقدساته، مؤكدًا أن الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها بما يملكونه من إرادة قوية وعزيمة وإصرار على تحدي الصعاب.

وأدار القائد العام حوارًا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، وأشاد بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي، كما طالبهم بمداومة الاطلاع على العلم والاستفادة من التطور التكنولوجي المتسارع في جميع المجالات بما يخدم الوطن طبقًا لمتطلبات المرحلة.

منتخب مصر يطير اليوم إلى السنغال.. ورحلة المشجّع بـ23 ألف جنيه

تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في الرابعة من عصر اليوم الأحد إلى السنغال، عبر مطار القاهرة الدولي، لخوض المباراة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022، أمام أسود التيرانجا.

ويوم الجمعة 25 مارس، كان هدف ساليو سيس، الذي أحرزه في مرمى منتخب بلاده السنغال عن طريق الخطأ، كفيلًا بفوز المنتخب الوطني في مباراة ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وشهد مطار القاهرة الدولي إجراءات أمنية مشددة استعدادًا للمغادرة إلى السنغال.

وكانت مصادر مطلعة في «الشركة الوطنية- مصر للطيران» أفادت بأن بعثة المنتخب ستغادر على متن رحلة خاصة من طراز بوينج B737-800.

وكانت مصادر قد قالت لـ«الدستور» إن شركة مصر للطيران أعلنت عن تنظيم رحلات خاصة لنقل مشجعي المنتخب بالتعاون مع شركة «الكرنك» لحضور مباراة مصر والسنغال يوم الثلاثاء 29 مارس في دكار، تحت عنوان «شجّع بلدك للتأهل لنهائيات كأس العالم».

وحددت الشركة سعر تذاكر السفر بـ23 ألف جنيه (ذهابًا وعودة فقط) و32 ألف جنيه (شاملة تذاكر الطيران للسفر والعودة والانتقالات وتذاكر دخول ملعب المباراة).



«الصحة» تعلن أماكن تمركز الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أماكن تمركز الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى انطلقت اليوم فى كافة محافظات الجمهورية بالمجان.

وقالت إن الحملة تجوب المنازل «من بيت لبيت» في جميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، ومحطات المترو، والمولات التجارية، وذلك من خلال الفرق المتحركة.

وأشارت إلى تطعيم الأطفال من خلال الفرق الثابتة المتواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.

ويطلق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بعد قليل، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، والتى تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى الأربعاء 30 مارس الجاري، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من مركز طب أسرة دار الحكمة بمصر الجديدة.

وأوضح أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تأتي في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض.

من جهته، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبي، بإجمالي 90 ألف فرد، مدربين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف المركزية في الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية.

ودعا جميع الأسر للتوجه بأطفالهم إلى أقرب مقر لتمركز فرق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حفاظاً على صحتهم ووقايتهم من الإصابة بالمرض، مؤكداً مأمونية ومجانية التطعيمات، فضلاً عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية صد فيروس كورونا خلال تنفيذ أعمال الحملة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت «مصر» خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.



«حصار الإرهاب».. قرار أوروبي جديد ضد «الإخوان»

نظم خبراء في الجماعات الإسلامية والإسلام السياسي، تحت رعاية نقابة الصحفيين الأوروبيين (VEJ) في البرلمان الأوروبي، ندوة تحت عنوان "كيف يحاول الإسلام السياسي ترهيب منتقديه.. يمكن أن يهدد الحياة"، وفقا لما نقلته صحيفة "تاجبلات" الألمانية.

وحذر الخبراء المشاركون في الندوة من مخاطر الإسلام السياسي على أوروبا فضلا عن التحذير من أن جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتهم جماعة الاخوان يعملان على ترهيب منتقديهم بل أنهم يهددون بقاء منتقديهم على قيد الحياة، داعين الاتحاد الأوروبي لوقف تمويل الجمعيات والمنظمات التابعة للإخوان وللإسلام السياسي لاسيما وأن الإخوان بارعين تماما في خداع سياسيي أوروبا.

وكشف مشارك في الندوة، أن الاتحاد الأوروبي وافق أخيرًا على وقف تمويل تقرير الإسلاموفوبيا السنوي والذي يكتبه وينظمه ويصدره، جماعة الإخوان.

شارك في الندوة كلا من “سعيدة كيلرة مساهلي" الناشط الحقوقية السويسرية ومن كبار منتقدي الإسلام السياسي في أوروبا مع وعضو البرلمان الأوروبي لوكاس ماندل والصحفي الالماني المتحصص في الاسلام السياسي" رالف شنايدر" ومراسل صحيفة" تاجبلات، مانفريد ماورر.

ومن جانبها، قالت مساهلي إن “منتقدي الإسلام السياسي في أوروبا مهددون من قبل هذه الجماعات، ويتلقون تهديدات مستمرة بالقتل في حال عدم توقفهم عن انتقاد الإسلام السياسي”، مضيفة “في سويسرا يوجد الان العشرات من أصدقائي من منتقدي الإسلام السياسي يعيشون تحت حماية الشرطة”.

وأضافت "انتقاد الإسلام السياسي في أوروبا يعني أن تخاطر بفيض كبير من الشكاوى والدعاوى القضائية ضدك ثم تتعرض للترهيب حتى تفكر مليًا في الأمر في المرة القادمة".

ومن جانبه حذر لوكاس ماندل العضو بالبرلمان الأوروبي من مخاطر الإسلام السياسي، كما كشف لأول مرة، أن لبرلمان الأوروبي نجح في إقناع مفوضية الاتحاد الأوروبي بإيقاف "تقرير الإسلاموفوبيا" ووقف تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأشارت "مساهلي" إلى أن العديد من المنظمات المقربة من جماعة الإخوان المسلمين، تمارس ضغوطًا شديدة على المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية في بروكسل وستراسبورج، مضيفًا أن “الإخوان يقدمون أنفسهم على أنهم يملثون المسلمين في أوروبا ولكن الحقيقة أنهم يمثلون الإسلام السياسي وفقط وهم بارعون في تضليل وخداع السياسيين”.

بالأرقام.. مصر تؤمن احتياجاتها من القمح لشهور ممتدة

تحرص القيادة السياسية على توفير مخزون كافي من المحاصيل الاستراتيجية لسد احتياجات الأسواق الوطنية لمدة شهور متواصلة، إذ يأتي القمح على رأس هذه السلع التي تسعى الحكومة على توفيرها بشكل آمن.

وبالتزامن مع الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في تعاظم التداعيات السلبية الاقتصادية على جميع دول العالم، أعلنت الحكومة وقف تصدير عدد من المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح.

وفي هذا الصدد أوضح نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من خمسة ملايين طن في الصوامع أو المطاحن، مشيراً إلى أن القمح المحلي سينضم إلى المخزون الاستراتيجي بداية من 15 أبريل وذلك بما يكفي المخزون لمدة تسعة أشهر.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن مصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية، بالاضافة الى ان مصر تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلاً من روسيا وأوكرانيا.

واتخذت الحكومة تلك القرارات إبان أزمة روسيا وأوكرانيا، وذلك لأنهم يعدان من أكبر مصدري القمح إلى مصر، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50 % في حين بلغت الأوكرانية 30 % من إجمالي واردات مصر من القمح خلال عام 2021.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن مصر استوردت نحو 12.9 مليون طن من القمح خلال عام 2020 للحكومة، أما القطاع الخاص بقيمة فقد استورد بقيمة 3.2 مليار دولار في نفس العام.

وفي سياق متصل أوضح عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الحكومة تسعى إلى توفير مخزون آمن من القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية بما يكفي عدة شهور قادمة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الدولة حسنت من طرق تخزين المحاصيل، لاسيما بعدما تفذت المشروع القومي للصوامع ساهم بشكل كبير في الحد من كميات القمح التي كانت تهدر؛ بسبب سوء التخزين في الشون الترابية والأماكن المكشوفة والمعرضة للأمطار والقوارض.

واشار رئيس مجلس إدارة الغرفة الى ان الصوامع ساهمت في تقليل نسبة الفاقد من تخزين محصول القمح بما يعادل 15 و20%؛ وذلك بعد تنفيذ المشروع القومي لإنشاء عدد من الصوامع الحديثة فى مختلف المحافظات للحفاظ على محصول القمح الاستراتيجي.

ووفقا لتقرير رسمي لمكتب شئون الزراعة الأمريكي في القاهرة، فإن أكبر الموردين الأجانب من القمح للسوق المصرية فى العام التسويقى 2021/2020، هم: روسيا فى المرتبة الأولى بحجم 8.13 مليون طن، ثم أوكرانيا بواردات بلغت 2.45 مليون، والاتحاد الأوروبى بواقع 1.08 مليون.

ويذكر أن مصر نجحت في خفض وارداتها من القمح إلى 5.5 مليون طن في عام 2021، مقابل زيادة في إنتاجه محلياً إلى نحو 3.5 مليون طن، ومن المتوقع انخفاض واردات مصر من القمح في العام الجاري 2022 بنحو 300 ألف طن، بحسب علي مصيلحي، وزير التموين.

«فوربس»: مصر وجهة آمنة للسياح

ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن مصر تسعى لطمأنة السياح حول العالم بأن السفر إليها آمن في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها تكثف جهودها لتعزيز قطاع السياحة وجذب المزيد من الزوار؛ من خلال الحملات الترويجية التي تبرز مقومات البلاد المتميزة ومدى التزام حكومتها ببروتوكولات السلامة والوقاية.

ولفتت المجلة في تقريرها- الذي يرصد بالأساس مدى تأثير التطورات العالمية الراهنة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى وباء كورونا، على سلامة السفر بشكل عام- إلى أن مصر تواصل التزامها وجهودها في تطبيق تدابير وإجراءات صارمة للسلامة الصحية والوقائية لضمان سلامة المسافرين، وتحاول تهدئة مخاوف الزوار من خلال التأكيد على أنها وجهة آمنة في ظل الظروف والتحديات العالمية الحالية.

ونقلت "فوربس" عن عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قوله إن مصر تكثف جهودها لتعزيز قطاع السياحة وجذب المزيد من الزوار من خلال الحملات الترويجية الإلكترونية، التي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري ومقوماته السياحية والأثرية المتميزة.

وأضافت أن وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تهتم بالشراكة مع أكبر المنصات الإلكترونية البارزة لحجز الفنادق والسفر، والتي يعتمد عليها السائح العربي، من أجل الترويج للسياحة المصرية وجذب المزيد من المسافرين من الشرق الأوسط لاستكشاف معالم البلاد السياحية خلال هذه الفترة الذي زادت فيها حالة عدم اليقين على المستوى العالمي.

وأشارت إلى إطلاق الحكومة المصرية بالتعاون مع "ويجو"، محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حملة ترويجية عبر الإنترنت لجذب المسافرين إلى مصر.

وتركز الحملة على الترويج لمصر كوجهة مفضلة للمسافرين من الشرق الأوسط، حيث تعرض أهم المواقع الأثرية والسياحية في أرض الفراعنة، فضلًا عن المناظر الطبيعية ومجموعة واسعة من الأنشطة التي تتناسب مع جميع أفراد العائلة.

بعد المسافة.. أبرز العقبات التى تواجه الفراعنة قبل مواجهة السنغال

يسعى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم إلى التغلب على العقبات التى تواجه الفراعنة فى مشوار التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 التى ستستضيفها قطر نهاية العام الجارى.

ويواجه الفراعنة عقبة جديدة خلال رحلة السنغال، حيث يبعد ملعب المباراة عن فندق إقامة الفراعنة بحوالى 70 كم أى ما يعادل ساعة من السفر بالأتوبيس الخاص ببعثة الفراعنة وهى مسافة طويلة للغاية قد تتسبب فى إرهاق اللاعبين قبل خوض المباراة وضرورة التحرك قبل موعد اللقاء بوقت كاف تحسبا لحدوث أى طوارئ خلال رحلة الوصول.

ويبعد الفندق عن الملعب بمسافة 70 كيلومترا، حيث يتواجد الملعب فى إحدى ضواحى العاصمة السنغالية داكار، وتم الحجز فى هذا الفندق لأن الفندق القريب من ملعب المباراة غير جاهز وغير مؤهل لاستضافة بعثة المنتخب حاليًا.

وتقام المباراة على استاد ليبود سيدار بمدينة ديامناديو إحدى ضواحى العاصمة السنغالية داكار، الذى يطلق عليه ملعب "عرين الأسود"، الذي سيحتضن المواجهة الحاسمة، الذى جرى افتتاحه قبل شهر فقط، ويتسع لـ50 ألف متفرج، وحصل على الاعتماد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).



استقار أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية

ساد الهدوء أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الأحد، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%.

وبالنسبة لسعر صرف الدولار، ففي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، شهد سعر الدولار هدوءً نسبيًا حيث سجل 18.28 جنيه للشراء، و 18.38 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي هدوءً ليصبح 18.25 جنيه للشراء، و 18.35 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، مازالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، ارتفعت العملة الأوروبية ارتفاعًا طفيفًا 2 – 4 قروش، وذلك بعد تراجعها في ختام التعاملات الخميس.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر 20.07 جنيه للشراء، و 20.28 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، سجلت العملة الأوروبية تراجعًا لتسجل 20.03 جنيه للشراء، و20.20 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو 20.04 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع.

كما شهد سعر صرف الجنيه الاسترليني هدوءً نسبيًا، بعد تراجعه في ختام التعاملات الخميس 5 – 10 قروش شراء وبيع.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر الاسترليني 24.05 جنيه للشراء، و 24.30 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، تراجع أيضًا الجنيه الاسترليني في البنك التجارى الدولي، ليسجل 24.05 جنيه للشراء ، و 24.24 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الإسترليني 24.09 جنيه للشراء، 24.23 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر هدوءً نسبيًا ليسجل 4.88 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

كما شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي تراجعًا 1 – 13 قرشًا شراء وبيع، لتسجل 57.81 جنيه للشراء، و 60.45 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي تراجع ليسجل 4.98 جنيه للشراء، 5.00 جنيه للبيع.

وزير المالية: تعزيز التعاون مع اليابان لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة يتصدر اهتمامات الحكومة، حيث تشهد الفترة المقبلة العديد من الإجراءات لتطوير الخدمات العامة من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية محليًا ودوليًا، في إطار مساعي الدولة لإرساء دعائم التنمية المستدامة وفق «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ على نحو يسهم فى تحسين حياة المواطنين، ويتضمن استدامة تطوير الخدمات المقدمة إليهم.

وأعرب الوزير، خلال لقائه مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» بالقاهرة، عن تقديره لمسيرة التعاون التنموي مع اليابان؛ باعتبارها من شركاء التنمية الدوليين، لافتًا: إلى أننا حريصون على الاستفادة من تجربتها الملهمة في مجال التنمية البشرية التى تعد نموذجًا رائدًا، وعنصرًا أساسيًا لدعم جهود التنمية في مواجهة ظاهرة الفقر وتحسين جودة الحياة، وزيادة فرص المواطنين فى الحصول على العمل من خلال ما يكتسبونه من مهارات، واستكمال ما قامت به الدولة من جهود للارتقاء بالبنية الأساسية فى مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تبذل كل جهودها للحفاظ علي جودة الخدمات العامة، من خلال تعزيز نظم الحوكمة، وإرساء أفضل ممارسات الإدارة العالمية، والتخطيط الاستراتيجي.

وأكد الوزير: حريصون على الاستفادة من الدعم المالي والفنى المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، خاصة ما يتصل بالتعاون المشترك فى مجالات الصحة والتعليم والثقافة، من خلال مشروعات «التأمين الصحى الشامل»، و«المدارس المصرية اليابانية»، و«المتحف المصرى الكبير».

وأشار الوزير، إلى اهتمام الحكومة بتشجيع عودة الحركة السياحية اليابانية إلى مصر، خاصة فى ظل تراجع جائحة «كورونا»، لما يمثله قطاع السياحة من أهمية للاقتصاد المصرى، موضحًا أن هناك آفاقًا واسعة للعمل المشترك لتحقيق المزيد من التقدم خاصة على صعيد تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع اليابان.

أكد وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا»، أن اليابان حريصة على تعزيز التعاون التنموى مع مصر، مع التركيز على دعم جهود التنمية البشرية فى قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، لافتًا إلى أنهم مستعدون لتقديم الدعم الكامل لمنظومة «التأمين الصحى الشامل»، والمشاركة فى تطوير «المدارس اليابانية» بمصر.

وأشار إلى اهتمام الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» بمتابعة جهود توفير الدعم اليابانى لمشروعات البنية الأساسية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، خاصة ما يتعلق بمواجهة ظاهرة «التغيرات المناخية»، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية السابع والعشرين «COP27» نوفمبر المقبل.

حضر اللقاء يوشيفومي أومورا الممثل الرئيسي لمكتب جايكا مصر، كين كاتو ممثل رئيس جديد لمكتب جايكا مصر، ماساو شينو ممثل أول مكتب جايكا مصر، السيدة ميادة مجدي راغب ممثل أول قطري مكتب جايكا مصر، والسفير الدكتور حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى فريد، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، ونسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.

اليابان تحذر من سيناريو «أكبر أزمة عالمية منذ الحرب العالمية»

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، إن الهجوم الروسي لأوكرانيا قد يؤدي إلى أكبر أزمة للعالم واليابان منذ الحرب العالمية الثانية.

وتابع كيشيدا أن أساس النظام الدولي بات تحت التهديد وأن الخيارات والأفعال التي يتم اتخاذها اليوم ستحدد مستقبل المجتمع الدولي، ما يتطلب الوحدة لمواجهة التغييرات الأحادية للأوضاع الحالية باستخدام القوة، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".

كما أكد رئيس الوزراء الياباني أنه لا يجب التسامح أبدًا مع التغييرات أحادية الجانب بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وخاصة في شرق آسيا.



اجتماع خلال 48 ساعة.. كيف تدار نقابة المحامين بعد رجائى عطية؟

كشفت مصادر بنقابة المحامين، عن تفاصيل الموقف داخل مجلس النقابة العامة في ضوء وفاة النقيب العام رجائي عطية، أمس السبت، وشغر موقع النقيب.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه بعد انتهاء واجب العزاء المقرر مساء غدٍ الإثنين، سوف يتم تحديد موعد عاجل لاجتماع مجلس النقابة العامة، على أن يكون في خلال 48 ساعة من انتهاء العزاء، وسط توقعات بعقده الأربعاء المقبل.

ونوهت: «تم التوافق على إعادة تشكيل هيئة المكتب في ضوء حكم المحكمة ببطلان التشكيل الحالي، وبعد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب التزامًا بالنص القانوني وحكم المحكمة، سوف يتولى أكبر الوكيلين سنًا مهمة تسيير الأمور في مجلس النقابة ليحل مؤقتًا محل النقيب العام وسط تأكيدات بتولي المحامي مجدي سخي، المسئولية، بصفته أكبر الوكيلين خاصة مع الاحتمالية الأكيدة لاختياره وكيلًا في تشكيل هيئة المكتب».

وتابعت: «بعد ذلك سوف يتم تحديد موعد وإجراءات انتخابات على منصب النقيب العام، وذلك خلال فترة الـ60 يومًا المحددة بالقانون».

وحدد القانون رقم 17 لسنة 1983، بإصدار قانون المحاماة، الموقف حال شغر منصب نقيب المحامين لأي سبب.

ونصت المادة «142» على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.

ورحل نقيب المحامين رجائي عطية، أمس السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة، وأقيمت له صلاة الجنازة بحضور مئات المحامين عقب صلاة العصر، بمسجد عمر مكرم، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعلنت النقابة العامة للمحامين الحداد ثلاثة أيام، لوفاة نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم أسرته وإيانا وكافة المحامين وتلاميذه ومحبيه الصبر والعزاء.

فيما حددت أسرة الراحل رجائي عطية، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، موعد ومكان العزاء، والمقرر له، مساء الإثنين المقبل، بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير.



