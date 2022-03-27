موقع أمريكى يشيد بالاكتشاف الأخير فى سقارة

أبرز موقع المونيتور الأمريكي، أهمية الاكتشاف الأثري الأخير في منطقة سقارة، معتبرة أن الاكتشاف وسيلة لجذب المزيد من السياح الأجانب في فصل الصيف.

و اكتشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة الشمالية الغربية لهرم الملك مرين الأول بمنطقة سقارة خارج القاهرة ، مؤخرًا ، خمسة مقابر مزينة برسومات محفوظة جيدًا، تعود إلى عصر الدولة القديمة والعصر القديم،.و الفترة الانتقالية الأولى ، إلى جانب اكتشافات دفن وأثرية أخرى داخل المقبرة.

وقالت الحكومة المصرية، في بيان صحفي، إن أعمال التنقيب الخاصة بالبعثة كشفت أيضًا عن اكتشافات دفن وأثرية أخرى داخل المقبرة.

ونشرت وزارة الآثار والسياحة على صفحتها على موقع فيسبوك ، يوم 17 مارس ، مقطع فيديو للوزير خالد العناني برفقة مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة المصرية العاملة في جنوب سقارة. داخل المقبرة المكتشفة حديثاً لتفقد النقوش والاكتشافات الأثرية.

وشكر عناني الفريق وأشاد بجهود الجيل الجديد من علماء الآثار لكشف اكتشافات غير مسبوقة بشكل دوري من قبل الفريق المصري.

وأوضح وزيري ، في تدوينة على صفحته على فيسبوك ، أن أول المقابر المكتشفة تخص شخصًا يُدعى إيري من كبار رجال الدولة. وهي تتألف من بئر يؤدي إلى حجرة الدفن منحوتة على جدرانها صور للعديد من المشاهد الجنائزية ، بما في ذلك مناظر لطاولات القرابين وواجهة القصر وسبعة أواني زيتية مقدسة. ولفت إلى أن هناك تابوتًا ضخمًا مصنوعًا من الحجر الجيري ، بالإضافة إلى قطع منحوتة تعود لصاحب المقبرة ، وتعمل البعثة حاليًا على تجميعها.

علماء الأثار يشيدون باكتشاف سقارة

وأشاد علماء الآثار الذين تحدثوا إلى المونيتور بالاكتشاف الأثري الجديد، مشيرين إلى أن المقابر تفتح الباب لكشف المزيد من المعلومات عن الدولة القديمة والعصر الوسيط الأول.

وقال حسين عبد البصير، الخبير الأثري ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية ، لـ "المونيتور": "الاكتشافات الجديدة ثمينة وقيمة بسبب المعلومات التي ستكشف عنها عن هذه العصور ، لا سيما في ظل نقص المعلومات حولها. هم."

وأشار إلى أنه لا يوجد الكثير من المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حول هذه الفترة في مصر القديمة لاسيما و المقابر المكتشفة تعود لرجال نبيل وتكشف معلومات عنهم وعن أعمالهم وحياتهم ".

وقال المؤرخ والباحث الأثري بسام الشماع لـ "المونيتور": "تتمتع المقابر المكتشفة ببعض الخصائص الفريدة ، وهي تفتح الباب للبحث حولها ، لا سيما أنها تعود إلى حقبة كانت تمر فيها مصر بأسوأ فتراتها.

وقال: "المقبرة مهمة لأنها تضم ​​تماثيل خشبية منحوتة بدقة عالية رغم قلة استخدام الخشب في مصر القديمة لأنها ليست بلد غابات. التماثيل الخشبية هي علامة على التمويل

وحول كيفية الاستفادة من الاكتشافات الجديدة لجذب السائحين ، خاصة في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيرها على السياحة في مصر ، شدد الشماع على "ضرورة الاستفادة من هذه الاكتشافات وخاصة في فترة الصيف من أجل [جذب المزيد من السياح] من أوروبا مثل السويد وفنلندا ، وكذلك من دول أمريكا اللاتينية ".

ودعا وزارة السياحة والآثار إلى "العمل على إعادة جذب السائحين من الدول الأفريقية ، بما في ذلك من جنوب إفريقيا ، لزيارة مصر ، بالإضافة إلى السعي لجذب المزيد من السائحين العرب للتعرف على التاريخ الفرعوني مثل السائحين الإماراتيين ، بالنظر إلى اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها في الآونة الأخيرة بالآثار وافتتاح متحف اللوفر أبوظبي ".

يشار إلى أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الأثرية الهامة في منطقة آثار سقارة ، بما في ذلك الاكتشاف الكبير في نوفمبر 2020 لأكثر من 100 تابوت تحتوي على مومياوات محفوظة بشكل جيد لكبار رجال الدولة وكهنة من الدولة. الأسرة السادسة والعشرون.