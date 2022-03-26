السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميقاتي: دول الخليج ستعيد علاقاتها الطبيعية مع لبنان

ميقاتي
ميقاتي

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن بلاده بحاجة دائمًا لرعاية عربية، مؤكدًا أن كل الدول العربية ودول الخليج بالذات ستعيد علاقاتها الطبيعية مع لبنان.
وأضاف ميقاتي، في تصريحات له اليوم، أن لبنان لا بد أن يكون دائمًا على علاقة ممتازة مع الدول العربية ودول الخليج، معتبرًا أن ما جرى في الفترة الماضية كان غيمة صيف مرت، موضحًا أن تداعيات التوتر ستزول مع الزيارات التي سيقوم بها إلى الدول العربية، ومع إعادة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج إلى طبيعتها، مشددًا على حاجة لبنان إلى هذه العلاقات خاصة مع المملكة العربية السعودية.
وعن جهود الحكومة اللبنانية لحل الوضع الاقتصادي في البلاد، قال ميقاتي إن الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان هو عبارة عن جملة تراكمات للمشاكل على مدى السنوات الثلاثين الماضية، معتبرًا أن هذا الأمر لا يمكن حله بين ليلة وضحاها، مؤكدًا أن الحكومة تسعى جاهدة إلى إعادة التعافي إلى الاقتصاد اللبناني.
وأشار إلى أن المفاوضات بين لبنان والصندوق مستمرة، موضحًا أن يوم الثلاثاء المقبل ستبدأ بعثة برئاسة رئيس الصندوق زيارة للبنان لاستكمال المفاوضات، معبرًا عن أمله أن يتم بعد الجولة الجديدة من المفاوضات التي تستمر أسبوعين توقيع اتفاق أولي بين لبنان والصندوق في وقت قريب.
وأوضح أنه لا خيار أمام لبنان سوى التعاون مع صندوق النقد الدولي، لوضع البلاد على طريق التعافي، مشيرًا إلى سعي الحكومة إلى إعادة التعافي الاقتصادي والمالي للبنان، ومواجهة التحديات التربوية باستئناف التدريس في المدارس بعد تعطيل بسبب وباء كورونا، إضافة إلى إطلاق شبكة أمان إجتماعية لتوزيع المساعدات المالية المباشرة إلى العائلات الأكثر فقرًا.
واعتبر أن التحدي الجديد أمام الحكومة يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين حاجات الشعب اللبناني للفترة المقبلة.

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