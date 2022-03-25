انتشال جثة شاب من ترعة الكلابية فى قنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، من انتشال جثة شاب سقط من أعلى كوبري الشيخ يونس في ترعة الكلابية بقنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكينة، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد انتشال جثة شاب سقط في ترعة الكلابية بقنا، وعلي الفور انتقلت قوة من الحماية وتبين أن هذا الشخص يدعى أحمد جمعه، 27 عاما، عامل، من قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء أسرة الغريق لسؤالهم عن تفاصيل الحادث وبسؤال والده أفاد أن نجله يعاني من اضطرابات نفسية عقب وفاة والدته منذ 15 يوما.