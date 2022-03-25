الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة شاب من ترعة الكلابية فى قنا

جثة
جثة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، من انتشال جثة شاب سقط من أعلى  كوبري الشيخ يونس في ترعة الكلابية بقنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكينة، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد انتشال جثة شاب سقط في ترعة الكلابية بقنا، وعلي الفور انتقلت قوة من الحماية وتبين أن هذا الشخص يدعى أحمد جمعه، 27 عاما، عامل، من قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء أسرة الغريق لسؤالهم عن تفاصيل الحادث وبسؤال والده أفاد أن نجله يعاني من اضطرابات نفسية عقب وفاة والدته منذ 15 يوما.

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على هامش الأزمة

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