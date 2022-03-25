الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: هناك محاولات غربية تستهدف محو الهوية الروسية

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن هناك محاولات غربية تستهدف محو الهوية الروسية.

وأضاف الرئيس الروسي أن البعض يحاول تغيير الحقائق التاريخية بشأن الانتصارات الروسية.

وشدد بوتين على أن حكومته تحاول حماية الثقافة الروسية والتاريخ الروسي.

جاءت تصريحات بوتين خلال اجتماعه الافتراضي مع مجموعة من المثقفين والكتاب والمسرحيين الروس.

وفي قت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن استراتيجية الولايات المتحدة لعزل روسيا لم تكن فعالة إلا جزئيا.

وشدد الكرملين على أن المحاولات الأمريكية لعزل روسيا ستفشل.

وتابع الكرملين: “بما أن العديد من أعضاء مجموعة العشرين في حرب اقتصادية معنا ليس شيئا فظيعا أن يتم استبعادنا”.

وأكد الكرملين أن روسيا ستطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن توضيحات بشأن وثائق قالت موسكو إنها تؤكد وجود صلة بين نجله هانتر وأنشطة البنتاغون البيولوجية في أوكرانيا.

وتابعت الرئاسة الروسية: “سنبني سياسات جديدة في جميع المجالات؛ نظرا لإفساد جميع قواعد منظمة التجارة العالمية”.

فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أن ملف المختبرات البيولوجية والأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة سيثار باستمرار على منصة الأمم المتحدة من الجانب الروسي.

وقال لافروف، في تصريحات صحفية: «لقد أثرنا هذه المشكلة في مجلس الأمن، وهذه ليست قضية لمرة واحدة، هذا الموضوع سيصبح ثابتا بالنسبة لنا، لأنه يرتبط مباشرة بالمخاطر والتهديدات للسلم والأمن الدوليين، وهكذا وبهذه الطريقة سنثير أسئلة حول الأنشطة البيولوجية العسكرية غير الشفافة في جميع أنحاء العالم».

وشدد لافروف، خلال اجتماع لمجلس أمناء مؤسسة غورتشاكوف الخاصة بدعم الدبلوماسية العامة، على أن روسيا مهتمة بشكل خاص بفضاء الاتحاد السوفيتي السابق، حيث يعمل الجانب الأمريكي بنشاط على إنشاء مختبرات بيولوجية عسكرية، وأنشطتها "ليست معروفة دائما للبلد الذي توجد فيه هذه المنشآت العسكرية الأمريكية».

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