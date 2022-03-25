نصائح لمرضى التهاب الأمعاء في الصيام

أيام قليلة ويهل شهر رمضان، حيث الصيام لأكثر من 14 ساعة يوميًا، ويتساءل مرضى الالتهاب المعوي عن روشتة التعامل مع شهر الصيام.

يتكون مرض التهاب الأمعاء ، المعروف باسم IBD، من مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، حيث لا يوجد طعام محدد أو نظام غذائي أو نمط حياة محدد يسبب مرض التهاب الأمعاء أو يمنعه أو يشفي منه، وفقًا لما ذكره موقع " mayo clinic health" الطبي.

روشتة تعامل مرضى التهاب الأمعاء مع شهر الصيام

أكد الأطباء أن نظامك الغذائي لا يسبب مرض التهاب الأمعاء، ولا يسبب التوهج. ومع ذلك، فإن تعديل نظامك الغذائي يمكن أن يعالج الأعراض أثناء النوبات، في حين أن العديد من الأنظمة الغذائية المتخصصة قد تساعد بعض المرضى، إلا أنه لم يتم إثبات أي خطة للوقاية من مرض التهاب الأمعاء أو السيطرة عليه، باستثناء التغذية المعوية.

كما يعد الاحتفاظ بمذكرات الطعام طريقة رائعة لإدارة النوبات، فقد يوصي اختصاصي التغذية المتخصص في مرض التهاب الأمعاء بإتباع نظام غذائي معين بناءً على الأعراض التي تعانيها، وقد تساعد هذه النصائح في إدارة مرض التهاب الأمعاء، حيث ينصح الخبراء بضرورة بدء نظام غذائي قليل الألياف حتى يتم حل المشكلة مع تجنب الأطعمة المحفزة.

كما أن تناول نظامًا غذائيًا منخفض الألياف من الأمور الهامة، والتي تتضمن البذور المكسرات والفاصوليا والفواكه والنخالة.

أكد الأطباء، أن شرب الماء والمحافظة على رطوبة الجسم من الأمور الضرورية لمرضى التهاب الأمعاء، بالإضافة إلى تجنب الكافيين ومشروبات الطاقة.

كن حذرا مع الفيتامينات والمكملات المعدنية، تذكر أن معظم الفيتامينات التي تحتاجها يتم الحصول عليها عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن تحتوي على اللاكتوز والنشا ومكونات أخرى يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

كما هو الحال مع أي حالة صحية، فإن أسلوب الحياة الصحي يجعل من السهل إدارة تشخيصك والذي يشمل الإقلاع عن التدخين، ممارسة التمارين الرياضية وإتباع الحميات الغذائية.