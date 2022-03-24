مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022 علمى وأدبى

مواعيد امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢ علمي وأدبي.. يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد الامتحانات، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقد مؤتمر صحفي نهاية مارس الجاري لإعلان التفاصيل الكاملة المتعلقة بضوابط امتحانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021 - 2022، وسيتم الإعلان عما إذا كانت الامتحانات ورقية بـ"البابل شات" أو إلكترونية عبر المنصات التي تم إطلاقها تماشيا مع ظروف جائحة كورونا العالمية.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الجدول المنظم لسير الامتحانات النهائية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية عقب عيد الفطر المبارك، حيث تم وضع عدة ملحوظات التي من شأنها الإشراف على وضع جدول الامتحانات أبرزها عدم الضغط على طلاب الشعبتين، ومراعاة فروق زمنية بين المواد الدراسية تسمح بمراجعة المادة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مواعيد انعقاد امتحان طلاب الشعبتين العلمية والأدبية من المرحلة الثانوية يوم 11 يونيو المقبل، وعدم إرجاء هذا الميعاد حيث تحرص الوزارة على الانتهاء من العام الدراسي الحالي 2021-2022 وفقا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها مسبقا.

امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢ علمي وأدبي

وتعمل حاليا المدارس الثانوية في جميع محافظات الجمهورية على الانتهاء من مراجعة الاستمارات المؤهلة لدخول طلاب الثانوية العامة الامتحانات لإرسالها للكنترول قبل يوم 24 مارس الجاري لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 المنظم لامتحانات الشعبتين العلمية والأدبية من طلاب الثانوية العامة في جميع المحافظات.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه يستطيع الطلاب الدخول على موقع الوزارة من خلال تطبيق تنويهات وباستخدام البريد الموحد لكتابة الاستمارة وطباعتها وتسليمها للمدارس.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه دون كتابة الطالب للاستمارة الإلكترونية لن يسمح لأي طالب بالتقدم للامتحان، موضحة أن الاستمارة تحتوي على بيانات الطالب الشخصية "الاسم والرقم القومى ومحل السكن" إضافة الى الشعبة التى يؤدى عليها الطالب الامتحان "العلمية أو الأدبية"، مشيرة إلى أن تسجيل الاستمارة ليس إلزاميا على الطلاب إلا لمن يرغب فى دخول الاختبار ولكن إذا رأى أى طالب أنه لا يرغب فى دخول امتحان هذا العام له مطلق الحرية فى تسجيل الاستمارة من عدمه، ولكن سوف يحتسب هذا العام ضمن سنوات التقدم للامتحانات والتي حددها القانون بـ4 أعوام.