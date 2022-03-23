الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. حقيقية مشاركة علي نجل محمد رمضان في «المشوار»

مسلسل المشوار
مسلسل المشوار

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بتقديم الفنان محمد رمضان لابنه علي للمشاركة في مسلسل المشوار المقرر عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2022 ، في واحد من الأعمال القوية المنتظرة خلال موسم مسلسلات رمضان 2022.

مسلسلات رمضان 2022.. مسلسل محمد رمضان “المشوار”

وعلم «الدستور» أن الطفل الذي  يقوم بدور ابن محمد رمضان يقدم شخصية اسمها "رحيم" هو ليس علي ابن الفنان محمد رمضان ولكن يدعى محمد العزازي واختبره المخرج محمد ياسين بنفسه ووجد فيه موهبة كبيرة واللافت في الأمر هو أن الطفل ذو ملامح قريبة من الفنان محمد رمضان لذلك اعتقد البعض أنه علي نجل الفنان محمد رمضان، ومن المتوقع أن يكون دور الطفل الصغير “العزازي” مؤثر ومميز وبع مشاهد إنسانية بينه وبين محمد رمضان ودينا الشربيني في العمل الجديد.

محمد العزازي

طرحت شركة “ميديا هب” المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد “المشوار” للنجم محمد رمضان والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022، "بوستر" دعائيًا للفنان محمد عبده والمشارك في بطولة العمل.

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ويواصل أبطال المسلسل تصوير مشاهده فى عدد من اللوكيشنات الخاصة بالعمل، كما يقوم المخرج محمد ياسين بمونتاج الحلقات الأولى من المسلسل لتسليمها للقنوات العارضة لـ مسلسلات رمضان 2022، حيث قطع شوطًا كبيرًا في تصوير أحداث المسلسل المنتظر الانتهاء من تصويره بالكامل خلال الفترة المقبلة.

أبطال مسلسل محمد رمضان “المشوار”

مسلسل المشوار يشارك في بطولته مع محمد عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة دينا الشربيني، والفنان الشاب أحمد مجدي، والفنان القدير أحمد كمال والفنان أحمد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، خالد أنور، خالد كمال، كارولين خليل، محمد عز، ندى موسى، محمود الليثي، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

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الطبقة الوسطى

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