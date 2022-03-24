تراجع جماعى لمؤشرات البورصة فى الختام.. و«السوقى» يخسر 700 مليون جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، في ختام تعاملات اليوم الخميس -آخر تعاملات الأسبوع، إثر عمليات بيع موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية، تلك التي قابلتها قوى شرائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية على أسهم منتقاة بالسوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 700 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 750 مليار جنيه، مقابل 750.7 مليار بختام تعاملات أمس الأربعاء.

وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 3. 0% من قيمته، بما يعادل 34.75 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 11709.16 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 38. 0%، بما يعادل 7.56 نقطة خسارة، لينهي التعاملات عند مستوى 1995.48 نقطة.

وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 32. 0%، بما يعادل 9.67 نقطة خسارة، ليختتم تعاملات الأسبوع عند مستوى 3022,23 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار جنيه على الأسهم، وذلك من خلال تداول حوالي 376.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 49.8 ألف صفقة بيع وشراء.