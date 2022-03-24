الخميس 24 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه إثر حادث تصادم بسوهاج

جثة
جثة

لقى عامل يبلغ من العمر 17 سنة، مصرعه إثر إصابته بنزيف بالأذن وكسر بعظام القدم اليسرى وسحجات بالوجه عقب تعرضه لحادث سيارة بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طما المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مصادمة بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية ووفاة عامل تم رفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزيئًا.

وبالفحص، تبيَّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس مباحث المديرية والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعليب رئيس مباحث المركز بوصول المدعو (محمود م ح ا) - 17 سنة عامل - ويقيم دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي مصابًا بنزيف بالأذن وكسر بعظام القدم اليسرى وسحجات بالوجه "وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة له.

وبسؤال والده - 56 سنة - عامل - ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيادة نجله المذكور دراجته البخارية بذات الناحية اصطدمت به السيارة ربع نقل "قيادة المدعو (رأفت ا ع م) - 59 سنة - سائق ويقيم دائرة المركز مما نتج عنه وفاته واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي حاد أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية" ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرًا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

حادث سيارة مركز طما محافظة سوهاج مستشفى طما المركزى مدير امن سوهاج

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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