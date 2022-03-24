«أوقاف الإسكندرية» تعقد الجلسة 53 من جلسات الدوار بقرى «حياة كريمة»

عقدت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، الجلسة 53 من جلسات الدوار بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في منطقة نجع السراحنة، في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية بقرى «حياة كريمة» تحت إشراف الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة، وبحضور الشيخ يحيى عبدالحميد مسؤول الإرشاد الديني بالمديرية.

وتناولت الجلسة حول أهمية التماسك الأسري، وأن الشرع الشريف اعتنى بالأسرة عناية خاصة، وتم التحذير من انتشار العادات والتقاليد الخاطئة التي تحارب تعليم الفتاة فهى ريحانة الحاضر وأم المستقبل ولها في رحاب الإسلام قيمة ومكانة عالية، كما تم التنبيه على خطورة الأمية وأن الدولة تبذل قصارى جهدها لمحاربة الأمية والجهل وهي من المشاكل التي تعوق برامج الدولة للتنمية والإصلاح.

كما تطرق الحديث إلى دور الأم فى تربية وتوجيه الأبناء و توفير بيئة سليمة تهدف إلى إخراج جيل واع يستطيع أن يكون مثمرًا في مجتمعه، يساهم في بناء وطنه، كما تناول اللقاء تفادي الخلافات بين الزوجين وتحقيق السكن النفسي للأسرة (للزوج والزوجة)، عن طريق الحوار والمشاركة بين الزوجين والأبناء فى كافة المشكلات التى تواجه الأسرة.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية قد وجه الشكر لوزارة الأوقاف ولمديرية أوقاف الإسكندرية، على ما تبذله من جهد حتى تم الوصول إلى فئات وأماكن لم يمكن إليها الوصول من قبل لثقتهم في رجال الأوقاف وإيمانهم بدور المرأة في المجتمع.

وكان قد أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أمس الأربعاء، يرافقه الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، جولة مرورية موسعة شملت مساجد إدارتي شرق والمنتزة لتفقد المساجد ومتابعة أحوالها في هذه الظروف الجوية الصعبة لضبط العمل وتقديم الدعم اللازم للعاملين بها.

وقد أكد الشيخ سلامة ان هذه الجولات المرورية مستمرة ولن تتوقف مهما كانت الظروف مقدما الشكر لكل العاملين بالمساجد على مايبذلونه من جهد كبير للحفاظ على بيوت الله عز وجل.