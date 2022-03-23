القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال تصفيات كأس العالم الجمعة 25/3/2022، يبحث الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم، عبر محرك البحث الشهير " جوجل "، عن التوقيت والقنوات العارضة لمباراة منتخب مصر أمام السنغال، حيث أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة عن قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال في المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة منتخب مصر الرسمية لمواجهة السنغال، كما يلي:

• يوجد في حراسة المرمى: كلا من اللاعب محمد الشناوي، واللاعب محمد أبوجبل ومحمد صبحي.

• يوجد في خط الدفاع: اللاعب عمر جابر، اللاعب عمر كمال، اللاعب محمد عبدالمنعم، اللاعب محمود حمدي الونش، اللاعب محمود علاء، اللاعب أيمن أشرف، اللاعب أحمد فتوح، اللاعب ياسر إبراهيم.

• يوجد في خط الوسط الدفاعي: اللاعب عمرو السولية، اللاعب محمد النني، اللاعب حمدي فتحي، اللاعب إمام عاشور، اللاعب محمد مجدي أفشة، اللاعب أحمد سيد زيزو، اللاعب نبيل عماد دونجا.

• يوجد في خط الوسط الهجومي: اللاعب عمر مرموش، اللاعب محمود حسن تريزيجيه، اللاعب محمد صلاح.

• يوجد في خط الهجوم: اللاعب مصطفى محمد، اللاعب مروان حمدي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال تصفيات كأس العالم

أعلنت مجموعة قنوات أون سبورت المصرية عن بث مباراتي مصر والسنغال في الدور الفاصل للتصفيات الأفريقة المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث كتب عبر الصفحة الرسمية فيسبوك: «‏انتظرونا على قنوات اون سبورت مباشر وإذاعة مباراتي منتخب مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم».

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال.. من المقرر أن تقام المباراة الأولى في القاهرة، يوم الجمعة الموافق 25 مارس 2022، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً، بينما يقام لقاء العودة في داكار، يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءاً.

قد يهمك أيضا: احجز مكانك.. موعد مباراة مصر والسنغال وكيفية حجز التذاكر وأسعارها

قنوات أون تايم سبورت On Time Sport

تعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر، خاصةً الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال تصفيات كأس العالم

تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي.

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

خطوات إختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

1- تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي.

2- تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

3- فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

4- في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

5- إضغط على الزر الخاص بالقنوات.

6- عمل توليف إعداد القناة.

7- إضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

ترددات قنوات أون تايم سبورت On Time Sport

تأتي الترددات كالآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport 1

ضبط القناة علي القمر الصناعي نايل سات، ثم إدخال التردد التالي 10853، ثم ضبط معامل الترميز علي الرقم التالي 27500، وضبط الاستقطاب على أن يكون أفقي، ثم في النهاية ضبط معامل تصحيح الخطأ على أن يكون 5/6.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال تصفيات كأس العالم

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2

ضبط القناة علي القمر الصناعي نايل سات، ثم إدخال التردد التالي 10853، ثم ضبط معامل الترميز علي الرقم التالي 27500، وضبط الاستقطاب على أن يكون أفقي، ثم في النهاية ضبط معامل تصحيح الخطأ على أن يكون 5/6.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال تصفيات كأس العالم

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3 -

ضبط القناة علي القمر الصناعي نايل سات، ثم إدخال التردد التالي 12303 ، ثم ضبط معامل الترميز علي الرقم التالي 27500، وضبط الاستقطاب على أن يكون أفقي، ثم في النهاية ضبط معامل تصحيح الخطأ على أن يكون 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9.

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32.