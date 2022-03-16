احجز مكانك.. موعد مباراة مصر والسنغال وكيفية حجز التذاكر وأسعارها

ننشر موعد مباراة مصر والسنغال وكيفية حجز التذاكر وأسعارها حيث ينتظر الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم، مباراة منتخب مصر والسنغال، وهي مواجهة هامة في تصفيات كأس العالم 2022، حيث تأهل المنتخب المصري إلى المرحلة الفاصلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، بعدما احتل صدارة المجموعة السادسة، وذلك على حساب الجابون وليبيا وأنجولا، أما منتخب السنغال فجاء في صدارة المجموعة الثامنة، والتي رافقه فيها منتخبات توجو وناميبيا والكونغو.

موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022

وسط الانتظار الطويل من جميع عشاق كرة القدم، تبدأ مباراة مصر والسنغال في الذهاب يوم الجمعة الموافق 25 مارس 2022، في ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءاً بتوقيت مكة المكرمة و11.30 مساءاً بتوقيت أبوظبي.

طريقة حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال

يتيح لك حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال عن طريق موقع تذكرتي، ولا توجد طريقة أخرى للحصول على مقعد لمشاهدة المباراة من الملعب.

الحجز:

1- الدخول على موقع تذكرتي.

2- إختيار المشجع مباراة مصر والسنغال.

3- تحديد المقعد وطريقة الدفع.

أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال

تتراوح أسعار تذاكر مصر والسنغال بين 100 و2000 جنيه، ويتحدد السعر حسب الدرجة، والتي جاءت كالآتي:

• الدرجة الثالثة يبلغ سعرها 100 جنيه.

• الدرجة الثانية يبلغ سعرها 250 جنيه.

• الدرجة الأولى علوي يبلغ سعرها 400 جنيه.

• الدرجة الأولى يبلغ سعرها 600 جنيه.

• المقصورة يبلغ سعرها 2000 جنيه.

كود خدمة تذكرتي فوري

يبحث الكثير من راغبي الحضور قبل الاشتراك والحجز عن كود خدمة تذكرتي فوري، حيث يأي رقم خدمة دفع أسعار التذاكر على ماكينة فوري هو 233.

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