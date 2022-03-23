تجديد حبس عاطل يروج 19 لفافة هيروين في المنوفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة المنوفية، اليوم الأربعاء، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في حيازة 19 لفافة من مخدر الهيروين.



وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط ظاظا عاطل بقرية تلا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وبحوزته 19 لفافة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين في المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط ظاظا عاطل وبحوزته 19 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين فى المنوفية.

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.