الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس وزراء اليابان يدرس إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي جديدة

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني

 ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يدرس إطلاق حزمة إجراءات تحفيز اقتصادي جديدة في مواجهة ارتفاع أسعار النفط والقمح في الأسواق العالمية نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء هذه التصريحات عن ناتسو ياماجوشي رئيس حزب " كوميتو "، وهو الحزب الأصغر المشارك في الائتلاف الحاكم  بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن اليابان أصبحت مستعدة الآن لإطلاق حزمة تحفيز جديدة  في ظل تزايد حالة الغموض والاضطراب في أسواق المال نتيجة الأزمة الأوكرانية، في أعقاب موافقة البرلمان الياباني أمس على ميزانية قياسية للعام المالي المقبل والمقدرة قيمتها بنحو 900 مليار دولار.

وتمهد موافقة البرلمان الياباني على ميزانية العام المالي الذي يبدأ أول أبريل المقبل الطريق أمام الحكومة لمطالبة البرلمان بالموافقة على حزمة إنفاق جديدة لدعم الأسر اليابانية في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

اسعار الغذاء النفط اسعار النفط الحرب الروسية

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الطبقة الوسطى

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