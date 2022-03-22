«إلغاء مجانية التعليم» آخرها.. أبرز التصريحات الجدلية لـ عبير صبري

في الفترة الماضية يتهافت النجوم على تصدر "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي بدلًا من التزاحم على نيل البطولات في الأعمال الدرامية والسينمائية، ونيل أعلى نسبة من الإيرادات في شباك التذاكر، من بين هؤلاء الفنانة عبير صبري، التي تظهر كل فترة ببعض التصريحات التي تثير بها الجدل، وكان آخرها اليوم حين طالبت بإلغاء مجانية التعليم.

وفي هذه السطور نستعرض أشهر التصريحات الجدلية لعبير صبري وهي كالآتي:

١- قالت: “مش لازم كل الناس تتعلم، وكل واحد يتعلم باللي يناسب ظروفه زي التعليم الفني والصناعي، وانا أصلا مع إلغاء التعليم المجاني”، مكملة أن التعليم المجاني لابد أن يذهب فقط للطالب المتفوق أما غيره لابد أن يحرم منه حتى لو كانت إمكانياته المادية لا تعينه على التعلم والمحاولة .

٢- دافعت عبير صبري عن الفنان محمد رمضان؟، قائلة: “محمد رمضان منضبط وملتزم للغاية ويحب كل من حوله ويتعامل معهم بلطف شديد”، اما تصويره في الطائرة وتباهيه بممتلكاته قالت أن نجوم العالم في الرياضة والموضة وهوليود يفعلون ذلك بشكل مستمر ولا ينتقدهم أحد لكن هناك هجوم غير مبرر على مُحَمَّدْ رمضان .

٣- قالت أيضًا إن زوجها بعدما شاهد دورها في مسلسل “خيانة عهد”، الذي شاركت به في رمضان الماضي 2021، وأشاد به وبجرأتها فيه معلقة: “جوزي لما شاف المسلسل قالي لو كنتي عملت ده قبل الجواز مكنتش اتجوزتك”.

٤-أكملت بسرد تفاصيل عن حياتها الزوجية، معلقة: “حياتي متغيرتش بعد الزواج، لاني انا في مصر وجوزي عايش في دبي”.

٥- أشارت عبير صبري إلى أن الرجل يعشق الست الجريئة، على الرغم من أنه لم يظهر ذلك للعامة.

٦- انتقدت السوشيال ميديا قائلة: "السوشيال ميديا بالنسبة لي ساحة حرب مش حقيقية ومجرد تخيلات" .

٧- انتقدت الحجاب أيضًا وعرضها لهجوم حينما قالت إنها محجبة من الداخل فقط، وندمت على ارتدائه في العلن، وترى أنها أدوارها الجريئة التي تعرض خلال رمضان لم تكن في حسبانها: "أنا مالي يتعرض في رمضان ولا لأ انا بيتعرض عليّ سيناريو وشخصية ودور محدد، فأنا مالي إذا كان هيتعرض في رمضان".