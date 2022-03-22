بشرى سارة.. تبكير صرف العلاوة| أخبار العلاوات الجديدة 2022

أخبار العلاوات الجديدة 2022.. وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، الذي ترأسه مصطفى مدبولي، على زيادة العلاوات المقررة لجميع العاملين في مصر، والتعجيل بموعد استحقاقها، ليكون تنفيذها اعتبارًا من أول أبريل 2022، بدلا من أول يوليو 2022، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.

قرار العلاوات 2022



ومن هذا الجانب صدق المجلس على مشروع قرار رئيس “الحكومة” بمشروع قانون باستعجال توقيت استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين في القانون الذي يطلق عليه الخدمة المدنية، وارتفاع الحافز الإضافي للعاملين في مصر، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة قيمة المعاشات المدنية.

أخبار العلاوات الجديدة 2022

وفي هذا السياق، نص مشروع القرار في المادة 1 على أنه " استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة سبعة وثلاثون المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023".

أخبار العلاوات الجديدة 2022

وفي إطار بحث الكثير من الأشخاص عن زيادة المرتبات، تسري أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، التي على أن يتم الصرف في المدة من 1 أبريل 2022 حتى 30 يونيو 2022.

العلاوات الجديدة 2022

واشتمل مشروع القرار على أن " يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة ( 15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1 أبريل 2022 ".

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والعلاوات 2022

الجدير بالذكر أنه جاء مشروع القرار بإفادة أنه بداية من أبريل 2022، يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و 275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام / كبير، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، في الوقت الذي يزداد نسب البحث يوميا عن الزيادات.

